Nueva ruta de Tren Maya, oportunidad de desarrollo: Sánchez Preve

La nueva ruta del Tren Maya no presenta una afectación para Campeche, por el contrario, abre la puerta a la expansión de la ciudad, a crear nuevos puntos de inversión y urbanización para el futuro, opinó la Diputada Ana Gabriela Sánchez Preve.

Tras la postura asumida por la cúpula empresarial quienes piden a Layda Sansores San Román hacer un último esfuerzo para que el Tren Maya se construya como originalmente se planeó, pasando por los barrios del Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, expresó que la determinación debe verse como una oportunidad para el desarrollo.

Insistió que el proyecto ha encontrado resistencia y no porque la gente rechace la obra, sino porque pelean su derecho a una vivienda.

“Ha sido muy complicado y muy costoso el tema de la reubicación, al final del día eso no significa -desde mi punto de vista- que se esté evitando a Campeche, eso no significa que no vaya haber una parada para Campeche, eso no significa que los turistas no vayan a estar en el municipio”, declaró.

Consideró que el cambio de ruta, busca agilizar la construcción de la obra, ahorrar presupuesto y al final no impactar de manera negativa a un grupo de la población, al mismo tiempo insistió el Tren llegará a Campeche y con él cientos de turistas.

Sánchez Preve agregó que el Periférico Pablo García y Montilla no está tan lejos como se hace ver, al contrario, es una arteria que día con día es más usada por cientos de personas para ir de un punto a otro de la ciudad.

“El Periférico cada vez está más cerca, inclusive creo que es un polo de desarrollo porque hay terrenos que pueden ser utilizados para el desarrollo de nueva infraestructura hotelera, nueva infraestructura para el turismo que nos va a estar visitando, digo una vez que esté terminada la obra, realmente no creo que sea un gran retroceso”, asentó.

Se pronunció para que la ejecución de una obra como esta, no venga a ser detonante de conflicto entre campechanos, porque al final del día el Tren Maya llegará pase adentro de la ciudad o no, al mismo tiempo, remarcó la importancia de pensar a futuro y en el crecimiento ordenado de nuestra ciudad.