Nuevamente trío se lía a golpes frente al PSB

Los rijosos empezaron a golpearse, sumándose un conductor de camión de urbano y dos mujeres, presuntas parejas sentimentales de los involucrados, transformando la calle del centro en una “zona de guerra”

Tres sujetos quedaron a disposición por enfrascarse por tercera ocasión a golpes en las calles de la zona centro, donde los hombres, entre ellos un operador de transporte urbano quedó con heridas sangrantes en el rostro.

Los hechos ocurrieron a las 11:40 horas de la mañana, cuando nuevamente los ahora tres detenidos volvieron a discutir ahora sobre la calle 53 con Circuito Baluartes, derivado a problemas desde el día domingo.

La trifulca rápidamente pasó de las palabras a los insultos, donde uno de los involucrados quien es vendedor de mascarillas empezó a insultarlo, cuando fueron detenidos el día lunes.

Comerciantes al ver la situación dieron aviso al número de emergencias, llegando inmediatamente varias unidades preventivas y turísticas quienes aseguraron por segunda ocasión a los sujetos.

El trío de hombres se acusaba mutuamente por viejas rencillas, por pleito de espacios, mientras otros ciudadanos señalaron que se trató de un lío de faldas, así mismo los ahora detenidos fueron llevados nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública.

Cabe señalar que los incidentes empezaron desde el día domingo en horas de la tarde donde se enfrascaron a golpes, sin embargo, en dicha pelea no fueron detenidos, encontrándose el día lunes donde nuevamente pelearon sobre la acera de la Circuito Baluartes a la altura del mercado.

Algunos testigos acusaron a las autoridades de no tomar cartas en el asunto por las contrastantes peleas del trío de indeseables, sin embargo estos no pueden actuar penalmente al no existir denuncia en su contra.