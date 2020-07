Nunca he “saludado con sombrero ajeno”: Sánchez

Luego de la polémica que generara su asesor Manuel de Atocha Novelo, quien presumió como gestión de Morena y del Diputado Ricardo Sánchez Cerino la entrega de cubrebocas a pobladores de Ciudad del Carmen, el legislador afirmó que él nunca a “saludado con sombrero ajeno”.

Sánchez Cerino, Diputado por el Distrito 11 se defendió de los ataques. El lunes, un grupo de personas entregó en la Isla cubrebocas que la empresa maquiladora Augusta Sportswear Brands donó al Gobierno del Estado y que a su vez distribuyó entre los 35 legisladores, para agilizar su entrega a los campechanos.

En todo momento, se exaltó la imagen del partido Morena y del legislador local, lo que acarreó críticas y burlas en redes sociales por parte de la gente que conocía el origen de estos equipos.

“Los ataques son algo lógico, me ven como un adversario fuerte, saben que la gente confía en mí, me aprecia, pero sí se dan cuenta son troles que no dan la cara, son gente contraria, sabemos quiénes son y son los mismos que inventan pretextos para atacarme”, aseguró.

El legislador morenista no señaló si hubo un error por parte de sus colaboradores; en vez de ello, se dijo víctima de ataques infundados cuando solamente está haciendo su trabajo, a costa, incluso, de su vida.

“Atacan a la persona menos indicado, lo que yo hago es ayudar a la gente, devolverle lo poquito que me dieron… estamos apoyando a la gente arriesgando mi vida, ayer fui también al Hospital a entregar cubrebocas y apoyos económicos a la gente que lo necesita”, insistió.

Al insistirle sobre el origen de los dos mil cubrebocas, aseguró que previó al inicio de la entrega, en un video explicó el origen de cada pieza, por tal razón, reiteró que no está haciendo nada indebido ni menos campaña adelantada.

“Lo que hicimos fue entregar lo que nos dieron para no tenerlo más tiempo, la gente lo necesita, es una herramienta para medio controlar la enfermedad”, completó.

Sánchez Cerino es uno de los Diputados con más polémicas a cuestas, en las Asambleas Distritales de Morena en octubre del año pasado, se le exhibió planeando el acarreo de gente para votar a favor de sus amigos y familiares.

Meses atrás, incluso el Diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, lo tildó de corrupto, cuando supuestamente pretendió bloquear su visita a la Isla, además, mantiene un pleito constante con su suplente Marco Tulio Contreras Cienfuegos, quien lo acusó de mentiroso.