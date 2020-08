Nunca vamos a afiliar a un corrupto: Patricia León

“Los panistas sienten el agua hasta el cuello, lo último que quieren es decir que algún día conocieron a Lavalle”, afirmó la dirigente estatal de Morena, Patricia León López, quien negó categóricamente que el ex Senador sea militante o pueda tener un espacio en el partido.

Al asegurar que no recibirán a nadie cuyos antecedentes estén marcados por la corrupción, respondió a su homólogo panista, Pedro Cámara Castillo, quien al desmarcarse de Jorge Luis Lavalle Maury, lo ubicó como operador político de Morena y de la alcaldesa Layda Sansores Sanromán.

“Ahorita intentarán limpiarse, sacudirse, pero no pueden, era bola cantada, se dijo que en el PAN siempre había ratas de cuatro patas con cola larga, ahora se salen de su ratonera y nadie quiere ser implicado y manchando”, refirió.

En su carrera política Lavalle Maury ha estado envuelto en el escándalo de acuerdo a la denuncia del ex Director de Pemex, más que sobornarlo junto a sus compañeros panistas, le extorsionaron para avalar la Reforma Energética.

Durante la campaña de 2009, en respaldo al entonces candidato del PAN a la gubernatura, Mario Ávila Lizárraga, buscó sobornar al Grupo Megamedia para beneficiar a su candidato.

Para la líder morenista todos los panistas están cortados con la misma tijera, “son expertos en hacer negocios, favorecieron siempre la privatización lo que les gusta es hacer bisnes, no nos sorprende que alguna vez fueran exhibidos tanto panistas como priístas”.

En este sentido, dijo que personas con este historial no tiene cabida en Morena y la militancia nunca los respaldaría. Explicó que el padrón de militantes cerró desde 2017 y no hay forma de que Lavalle Maury hoy esté trabajando para su partido.

Sobre la relación que sostiene con la alcaldesa Layda Sansores, recordó que coincidieron en la Cámara Alta y tuvieron un encuentro casual hace algún tiempo, pero nada relacionado al partido.

“Es una campaña para ensuciar la imagen de Layda, insinúan relaciones tontas, pero no tienen como demostrarlas… una foto no implica que haya una relación, repito, no vamos a aceptar a corruptos o gente mal intencionado en nuestras filas”, declaró.

Sobre los afiles de Lavalle Maury incrustados en la delegación federal que coordina Katia Meave, dijo que es un organismo ajeno al partido, pero reconoció que deberán investigarse los contratos entregados a Raúl Caraveo Opengo, quien también fue subordinado del ex senador.