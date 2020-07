Obispo y 4 sacerdotes sospechosos de Covid-19

*Vocero confirma e indica que están bajo cuidados médicos *Hasta el momento en la Diócesis de Campeche no se han registrado casos de defunciones de clérigos y a nivel nacional ya se superaron los 30 decesos

El vocero de la Diócesis de Campeche, Gerardo Casillas González, dio a conocer que al menos 4 sacerdotes, incluyéndolo a él y el obispo José Francisco González González, son casos sospechosos de Covid-19.

A través de un grupo de WhatsApp para difusión de actividades de la Diócesis, sin un comunicado oficial, comentó que en días pasados el obispo presentó algunos síntomas, sin embargo se atendió siguiendo las preinscripciones de su médico y guardó reposo.

“Gracias a Dios se encuentra bien, de los sacerdotes hay varios, me incluyo, que presentamos síntomas leves, pero siguiendo los cuidados y aislamiento. Con sospecha de Covid-19 tenemos 4, hasta el momento no tengo datos de una prueba positiva. Recuerden que después de los primeros síntomas debemos dejar pasar tiempo, para que la prueba sea fidedigna”, mencionó.

“En lo personal me siento impotente ante muchas familias que me han pedido orar por sus difuntos y no puedo estar con ellos físicamente, pero he optado por celebrar la misa desde la capilla de forma privada y trasmitirla por Facebook, orando por tantos difuntos, que sumando los datos que nos llegan de feligreses estamos superando las cifras oficiales de decesos”, dijo.

Agregó, que hasta el momento en la Diócesis de Campeche no se han registrado casos de defunciones de clérigos y a nivel nacional ya se superaron los 30 decesos, sin embargo, se encuentran pendientes y orando por la salud de los sacerdotes y fieles.