Obligados a pagar sueldos completos, son millonarios los empresarios y un mes, no les afecta: José Luis Flores

El Diputado José Luis Flores Pacheco coincidió con el coordinador parlamentario en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, en que empresarios deben mandar a sus empleados a sus casas ante la emergencia sanitaria para evitar contagios por Covid-19 y pagar sus salarios, o de lo contrario, advirtió, se legislará en materia laboral para meterlos en cintura.

“Efectivamente, si no se respeta, si no se contribuye, si no se ayuda de manera solidaria, pues, sí, los senadores tienen toda la atribución para modificar el artículo 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo que se refieren al momento en que se suspende una relación laboral colectiva”, indicó.

Aclaró que en el momento en que se suspende una relación laboral colectiva, de acuerdo a las fracciones VII del artículo 27, “señala que se tiene que suspender cuando una autoridad sanitaria así lo dictamine y el artículo 29 en su fracción IV señala que en esos casos el patrón tiene que apoyar a sus empleados”.

Puntualizó que aún no se ha llegado a esa situación de manera obligatoria, sino que se ha pedido la colaboración de todos los empresarios del país, “los senadores pueden modificar la LFT y todos podamos salir de esta. Todavía estamos empezando, no hemos pasado del mes de abril y este tema del coronavirus y del contagio está por verse en este mes”, recalcó.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura local, no obstante, también respondió que de prolongarse esta emergencia sanitaria y se dé el caso empresas que no aguanten la inactividad económica, “nadie está obligado a lo imposible, si no hay dinero todo se paraliza y se puede generar una hambruna, generar un estado de psicosis porque el dinero ayuda a tener una seguridad y tener alimentos, a todos. Pero, no hemos llegado a ese punto crítico, estamos hablando de un mes. Eso es lo que pidió el Gobierno Federal, este mes ayudémonos todos”, señaló.

Reiteró que esa es la petición que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios: un mes. Y aunque reconoció que hay jerarquía empresarial en México, “algunos que son millonarios, otros ricos y otros que vienen de abajo, que son producto del esfuerzo, se pide que apoyen conforme a lo que puedan durante un mes”.

Subrayó que si después de ese tiempo, el Covid-19 le pega a México como a otros países, tanto el Gobierno Federal como el Estatal, el paso lógico será que se implementen mecanismos acelerados para que no se desplome la economía y todos tengan lo esencial básico.

-No se ha llegado a ese punto, lo que se está evitando por ahora es evitar el contagio y evitar contagiar de aquí al 30 de abril para poderlo pasar. Si se logra, pues lógico las medidas serán diferentes – acotó.

Subrayó que “como abogado lo sostengo, ahorita ningún empresario o patrón puede disminuir el salario de sus trabajadores. Jurídicamente no hay ninguna justificación se tiene que pagar el salario correspondiente. Por esta emergencia sanitaria se pide la solidaridad del sector. Si en dado caso a un trabajador lo mandan a su casa y no le pagan, este puede ir a la Secretaría del Trabajo o a la instancia laboral a presentar su demanda y la gana, porque no hay actualmente ningún fundamento jurídico por el cual no se le pague a un empleado”.

El legislador hizo hincapié que la Ley Federal del Trabajo establece en los artículos 427, fracción VII, habla de la contingencia nacional, “y no hemos llegado a eso, el Gobierno no lo ha decretado. Lo que hizo fue decretar una emergencia nacional y esta no obliga a que se cierre todo. La otra si tiene más puntual lo que se tiene que hacer, por eso este mes es crucial para todo México, incluso para Campeche”, finalizó.