Obra pública favorece al aparato económico, no a unos cuantos: CCEC

Pese a adversidades, buenas cuentas en V Informe

El Informe atípico presentado por el Gobernador Carlos Miguel Aysa González, refleja el trabajo de un Gobierno que, pese a la adversidad, plantea alternativas para salir lo menos afectado de este escenario, opinó el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Víctor del Río R. de la Gala significó que no hay Gobierno en el mundo que pudiera adelantarse al Covid-19, lo que llevó a modificar cada plan y proyecto pensado para 2021. En el caso de Campeche, considera que se ha hecho lo necesario para, en lo posible, “controlar” la situación.

Aplaudió la ejecución de más de dos mil millones de pesos en obra pública, al afirmar que este sector es uno de los principales motores de la economía.

“Hay que explicarles bien a las personas que las obras no benefician solamente al dueño de la empresa, sí no que benefician a un aparato económico importante, se les paga a los trabajadores, esos trabajadores tienen dinero para comprar alimentos y lo necesario para que su familia esté mejor, al comprar el que les atiende recibe un salario, y así sucesivamente”, declaró.

Añadió que la obra pública es un detonante de economía, generador de una cadena de valor y sí bien no es la única o la más importante, “sí es de las más importantes. Considero que hay otros sectores que se deben atacar para generar economía, pero sin desechar la obra pública”.

Aplaudió la política económica, donde no existen nuevos créditos o deudas para el Estado y sí ahorros presupuestales que bien enfocados pueden direccionarse a más obras, reforzar el tema de la salud y la reactivación económica.

Sobre los créditos, reiteró que se han ideado programas sobre la marcha y el alargamiento de la pandemia les pega a todos los sectores empresariales que no pueden operar, o al hacerlo deben seguir ciertas limitaciones.

“Hay quienes no pueden ni siquiera trabajar por el tema de los contagios, hay temas esenciales que sí están trabajando, otras que no generan ingresos y la pasan complicado, de allí que se hayan sacado créditos para el que puede acceder, acceda, sin embargo, la pandemia se alargó y no vemos para cuando vaya a terminar”, completó.

Finalmente, del Río dijo que el CCE y los empresarios en general seguirán las disposiciones y mantendrán los canales de comunicación con los tres órdenes de Gobierno a fin de transitar con orden a la nueva normalidad.

Expuso que del Gobernador Aysa González han recibido atención y apoyo constante. Insistió que en la corresponsabilidad para que el sector empresarial contribuya a la reactivación económica de Campeche y de México en general.