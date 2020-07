Obrador solo busca espacio para las próximas elecciones, dice Cámara Castillo

El Dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo, dijo que el Presidente lejos de querer acabar con la corrupción, lo que pretende es entrar al proceso electoral con alguna postura triunfalista.

Esto, luego de que a nivel nacional se diera a conocer el nombre del ex senador y ex panista Jorge Luis Lavalle Maury se encuentra involucrado en los supuestos sobornos que realizó el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

En entrevista dijo que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solo está buscando espacios para que, en las siguientes elecciones el partido que encabeza se vea favorecido.

“Al Presidente, le gusta el circo, la maroma y teatro, creo que independientemente si el senador tiene o no tiene alguna aplicación en el caso Lozoya, se tiene que investigar por la autoridad correspondiente, pero hasta que eso no suceda, el presidente solo está tomando esto como una cortina de humo”, sentenció.

Cámara Castillo señaló que López Obrador lo que está pretendiendo con todo este caso, es convencer al pueblo mexicano de que él es un hombre honesto y que está haciendo todo lo posible para acabar con la corrupción.

Subrayó que, la corrupción prevale en el Gobierno que encabeza el Presidente de México, así como en el partido que lo llevó al poder, por lo que hoy solo está buscando un linchamiento público.