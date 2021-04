Obradoristas no vamos a votar por Layda: Sarabia Pérez

“Soy Obradoristas desde el año 2000 cuando mis padres me mostraron quien era el verdadero líder López Obrador, lo he seguido desde el desafuero y cuando le robaron la elección en el 2006. Desde entonces me gustó el proyecto Morena porque confiaba en que era la verdadera esperanza de México representando al pueblo”, señaló Francisco Sarabia Pérez, líder Obradorista en Campeche, al manifestar una vez más el descontento que tienen hacia Morena.

“Soy fiel a sus convicciones, pero en Campeche no es lo que esperábamos, lamentablemente nuestros diputados locales por Morena son unos vendidos, nunca se notó una resistencia ni muchos el querer defender a la ‘4T’, te puedo asegurar que esas acciones han resultado ser muy tristes para los verdaderos morenistas.

Tengo que destacar que en Campeche Morena nos dio la espalda y mucha gente está decepcionada, por ello, no quieren salir a votar ni saber nada del partido. La gente que actualmente pide el voto como lo son Pozos Lanz, Roberto Sarmiento, Ortega Bernés, Landy Berzunza, entre otros, son puros personajes que años atrás venían dañando a Morena y no es posible que Layda los haya aceptado dejando de lado a los verdaderos líderes.

En lo personal Morena aquí en Campeche no representa los ideales de nuestro presidente, es lamentable saber que López Obrador no tiene idea de lo que aquí está haciendo Layda con el partido.

Los Obradoristas no vamos a apoyar a Layda, invitamos a que analicen su voto pensando en las futuras generaciones y que sientan miedo a lo que dicen los servidores de la nación casa por casa, que si no votamos por Layda y Morena pierde, los programas sociales van a desaparecer”, dijo.