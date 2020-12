Oceanografía no tiene intenciones de mover el barco

Para el presidente de la Asociación Civil Ecovigilantes del Carmen, Miguel Benítez Heredia, la empresa Oceanografía no moverá su embarcación “Caballo de Trabajo”, sino que gana tiempo para que puedan chatarrear la embarcación y así no pagarles a sus trabajadores los laudos vencidos.

El activista dijo que mientras esto ocurre el daño ecológico continúa en la zona y lamentó que la falta de voluntad política y la poca acción de las autoridades ambientales genere que el barco erosione la playa y se evite el pago a los obreros de la petrolera.

“Yo he tenido pláticas con el capitán de puerto, con algunos capitanes que se dedican al desazolve de barcos que están fondeados y me han enumerado un sinfín de estrategias para esa nave sea movida sin ningún problema, yo no entiendo porque la autoridad y los dueños de estos barcos, con tanto dinero que han generado no han podido retirar la embarcación”, dijo.

Continuó: “porque no hay la voluntad de hacerlo porque hay intereses políticos y económicos, de los cuales es preferible que ese barco se quede fondeado ahí, se acabe y se chatarreé, ya con eso no le pagan ni a los trabajadores y eluden un problema de mover ese barco que en la realidad está inservible”.

Benítez Heredia consideró un pretexto que las autoridades utilicen a la contingencia por coronavirus para detener en su totalidad varias acciones, pues el problema en la zona de playa en Tierra y Libertad no parará hasta que el barco sea movido.

”Ese barco nada más lo que queda de él es nada más el casco, ya fue saqueado todo lo de valor que existía, es muy conocido aquí en Ciudad del Carmen cuantas lanchas que transportaba equipo costero que tenía, prácticamente el barco ya no tiene un valor de lo que realmente aparenta”.