Ocultar la realidad del país no es informar: Ricardo Medina

Ricardo Medina Farfán, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticó el tercer informe de gobierno federal, al que calificó como aberrante al no informar de manera dura con datos verdaderos la realidad por la que atraviesa México, sobre todo en medio de una pandemia donde se encuentra en números rojos en varios sectores al inexistir operatividad nacional.

Indicó que Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje austero en información que necesitaba mostrar a la ciudadanía por lo que solo matizó los nulos resultados que ha tenido en temas de importancia tales como la economía, la pandemia, la generación de empleos, el rezago educativo y el emprendimiento.

“Sabemos que el gobierno de México ha mal manejado temas de importancia y el claro ejemplo fue que al Covid-19 no le daba la relevancia que representaba tratando de aparentar que no se corría peligro cuando por otro lado los casos y muertes iban a ascenso, hoy todavía enfrentamos una tercera ola, en la que, todavía en su falta responsabilidad, impuso un retorno a clases de manera presencial”.

Sobre la reactivación económica del país, señaló va a cuenta gotas cuando hay falta de inversión extranjera y de estrategias para la atracción de empresas trasnacionales o bien, la promoción para la inversión privada que tanto hace falta para ir encaminando el desarrollo del capital que se ha permanecido estancado.

Lo anterior ha representado como cadena, señaló, la ponderación de empleos que ayuden a los mexicanos a tener dinero en sus bolsillos y de manera paulatina reactivar la economía interna de cada estado, del país en general.

Reprochó el que se destacara la adquisición de vacunas y la jornada nacional cuando menores de edad están asistiendo a las aulas y todavía no se encuentran inmunizados, “Se dan este tipo de arranques y el segmento de menores de edad que son los que acuden a clases aún no han sido vacunados; y si bien ya todos los maestros sí, esto no impide que puedan ser portadores del virus e irlo transmitiendo a muchos más hogares“.

Finalmente, reconoció los esfuerzos por continuar impulsando los programas sociales de su gobierno, que aunque han tenido sus señalamientos, han ayudado a gran número de mexicanos.