Odiado por el PAN y desconocido por Morena

Lavalle Maury y Caraveo Opengo denunciados por Emilio Lozoya ante la FGR

En un documento de 63 páginas, entregada a la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya Austin, denunció penalmente a Jorge Luis Lavalle Maury y a Rafael Caraveo Opengo, en acusaciones en las que no aparecen ningún legislador priísta ni el ahora gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Acusa sí a Carlos Salinas de Gortari y ratifica que lo realizado para entregar sobornos, fueron por instrucción de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Entre otros temas de la trama para lograr el Criterio de Oportunidad.

En paralelo de estos acontecimientos, a Jorge Luis Lavalle lo desconocieron en el Partido Acción Nacional y lo repudian en Morena. En el caso de la diputada local, María Sierra Damián, está firme con su postura de que su partido Morena no necesita de operadores políticos (como Lavalle) porque ellos se bastan solos. Y en el PAN, lo tratan de expulsado y claman para que le apliquen todo el peso de la justicia.

Pero lo cierto es que hasta antes del escándalo, versiones del extenso equipo del laydismo en campaña ya, no ven con buenos ojos que todos los días, Lavalle Maury, acuerde con Laura Sansores, hermana de la aspirante a la candidatura a gobernadora y dos veces por semana, tenga acuerdos con la Alcaldesa de la Álvaro Obregón en sus oficinas oficiales, como parte de su labor de “operador político y financiero”.

En el entramado, el periódico Reforma publicó ayer en sus redes sociales que Caraveo y Lavalle son socios en el Consorcio Comercial Cazela S.A de C.V desde el 13 de noviembre del 2002. El nombre responde a Caraveo, Zetina y Lavalle, porque los otros dos socios son Carlos Said Lavalle -Primo Hermano del ex senador, hijo de su tío Calin- y Luis Zetina Abreu, ex subsecretario de Desarrollo Económico en su momento.

Esto es por la acusación del diario El Universal, en su portada de ayer, acusando que el hombre de los vídeos y fajos de dinero- #ElSeñordelasBolsas -es proveedor de la 4T con 56 contratos de proveeduría al IMSS -2 en Yucatán, 1 en Quintana Roo y 53 en Campeche durante el 2019-, por lo que para ese dato, el diario Reforma confirma con esos datos que fuera de la figura de colaborador o empleado en la Sedesol o el Senado, también son socios Lavalle y Caraveo.

Las versiones indican que así como Lavalle-Caraveo tienen nexos de sociedad empresarial, desde la Delegación Álvaro Obregón, pidieron el favor a esa institución -el IMSS- avalada por la súper delegada Katia Meave para surtir a esa institución de material de curación y de limpieza. De otra forma en caso de no haber tenido la cercanía con Layda Sansores es poco probable que pudieran ser proveedores del gobierno federal por el pasado panista. Con lo que la realidad le estalló en la cara a la 4T, con la exhibida de corrupción a sus propios proveedores.

En la administración del conflicto de parte del presidente López Obrador, respecto al caso Lozoya, todos los días se generará controversiales datos, como los de la filtración de la denuncia (puede usted consultar en nuestra web el documento completo) del ex director de Pemex. Y en Campeche, cada día más creciendo el rechazo y repudio contra este caso y los campechanos involucrados y la negación del PAN y de Morena.