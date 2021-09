Oficial, pérdida de registro de RSP, PES y FXM: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el pasado lunes la declaratoria de pérdida del registro de los partidos políticos Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México (FXM).

Estos tres institutos políticos participaron en la pasada elección, pasaron sin pena ni gloria al no obtener ni el tres por ciento de la votación total emitida el 6 de junio; al menos en Campeche no ganaron ninguna sola posición y su votación conjunta no llegó ni a 10 mil sufragios.

El INE informó el inicio del proceso de liquidación en vista de haber concluido el proceso impugnativo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde el PES no logró revertir la votación y alcanzar los números que le permitan subsistir y recibir prerrogativas.

En Campeche, los tres partidos tuvieron un paso gris, poca proyección y campañas políticas que nunca repuntaron, en algunos casos no lograron tener candidatos a todos los cargos de elección popular, otros renunciaron durante la campaña.

En el caso de la gubernatura, Encuentro Solidario postuló a Nicthe-Ha Aguilera Silva, su pobre campaña le llevó a solo obtener dos mil 950 votos (de acuerdo al último ajuste al escrutinio y cómputo final de la elección para gobernador).

Redes Sociales Progresistas registró como candidata a María Magdalena Cocom Arbez, sin embargo, nunca se le vio haciendo campaña, la mayoría de los campechanos la conoció el día del debate; aun así, el 6 de junio dos mil 402 personas votaron por ella.

Luis García Hernández fue postulado por FXM, el Diputado independiente sí realizó una campaña constante, pero apenas alcanzó mil 249 votos, de los siete candidatos fue el que menos sufragios obtuvo, además, declinó a favor de Christian Castro Bello, candidato que terminó en tercer lugar de la contienda.

En los próximos días, el Instituto Electoral del Estado (IEEC) deberá declarar la pérdida de sus registros como partidos políticos locales. En el estado, tampoco tendrán registro los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).