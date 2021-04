Ofrecer lo que por ley, se debe hacer, es mentir, engañar

Nelly Márquez critica que LAYDA Sansores ofrezca lo obvio

“Hacer promesa de campaña de algo que es obligación, me parece que es engañar a la gente”, opinó la Diputada Nelly Márquez Zapata respecto a lo dicho por Layda Sansores San Román, candidata de Morena a la gubernatura.

En una reunión con mujeres, Sansores San Román prometió que si gana la elección el 50 por ciento de su Gabinete lo conformarán mujeres, destacando su confianza por ellas. Horas después, Morena ha difundido esa promesa como única de este partido.

Sin embargo, en noviembre del 2020, el Congreso del Estado aprobó, a propuesta de Márquez Zapata, una iniciativa para establecer en la Constitución la paridad de género en la designación para ocupar las titularidades de las dependencias de la Administración pública estatal y municipal.

Recordó que en esta Legislatura ha impulsado iniciativas que buscan beneficiar a las mujeres en un tema pendiente: la igualdad de oportunidades en los Gabinetes.

“Entonces, hacer una promesa de campaña, de algo que es obligación, me parece que engañan y dos, no conocen la Ley y entiendo, y lo entiendo bien, aunque no estemos de acuerdo, entiendo que no la conozca porque no vive en Campeche”.

“Entonces, si no vives en Campeche, sino le puedes dar seguimiento a lo que acontece día a día, y por eso creo que es el desconocimiento, porque no ha vivido en Campeche, prácticamente nunca”, declaró.

Precisó que Morena y la 4T tienen una facilidad para mentir. Recordó que en su campaña de 2018 este partido político hizo un sinfín de promesas, las que no han podido, o bien, no han querido cumplir, ejemplo de ello, la gasolina cuyo precio sigue subiendo.

La Diputada panista comentó que Layda Sansores, fiel al estilo morenista, seguirá mintiendo en cada ocasión y muchas de sus mentiras no serán comprobables, pero esta de la paridad se puede desmentir.

“Morena lo que hace siempre es mentir, miente constantemente en todo, es mentira lo que dicen y a la hora de la hora no hacen las cosas que dicen, quieren engañar a las personas… claro, habrán otras que nos digan vamos a ver si llegará a ganar y lo va hacer, pero esta, pues es cuestión que no es promesa de campaña, es una obligación de Ley”, apuntó.

Por último, lamentó que semanas atrás la morenista haya afirmado que las mujeres inventan violaciones para ganar juicios penales lo que contradice su nuevo discurso de darles oportunidades laborales, más cuando es un decreto constitucional y no una promesa de campaña.