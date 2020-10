Operativo sorpresa de Alcoholemia en la Colosio, llevan cinco al “Torito”

Un total de 35 folios aplicados por diversas faltas, así como 5 personas enviadas al torito por superar el .60 grados de alcohol y siete vehículos ingresados a un corralón de la ciudad, fue el saldo que dejó el operativo de alcoholimetría que fue instalado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, tras cinco días de ausencia, lo que hizo que muchos se confiaran de que los filtros ya habían acabado. Alrededor de las 17:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (Sspcam), cerca de una docena de agentes viales y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en conjunto con uniformados de la Guardia Nacional, se trasladaron hasta la avenida Colosio entre los cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Tormenta, cerrando uno de los carriles de circulación donde colocaron conos para el ingreso de vehículos al azar.

Fue al paso de una hora aproximadamente, cuando comenzaron a identificarse a los posibles conductores bajos los efectos del alcohol, a quienes se les invitaba a estacionarse correctamente, descender de su unidad y acudir con un oficial capacitado para el uso de la computadora, en la cual se le aplica su prueba correspondiente, el cual arroja el nivel de alcohol consumido y de pasar el .60 grados, quedaban detenidos e ingresados al torito.

Dicho filtro policiaco no se había instalado en toda la semana debido a las inclemencias del tiempo, lo que hizo que las personas se confiaran de que estos ya no volverían a ser instalados o en su caso, se harían hasta en la noche, llevándose menuda sorpresa quienes transitaban por la avenida Colosio, donde al no poder retornar ni tomar calles alternas, los que se hallaban bajo los influjos del alcohol, solo daban aviso a su familiares, subiendo a la “Julia” para su traslado a los separos.

Finalmente y pasadas las 24 horas, se tuvo un total de 35 folios aplicados por diversas faltas como es el uso del cinturón y/o documentación alguna, además de que presentaron aliento alcohólico pero no el suficiente para ser detenidos, remolcándose siete vehículos que fueron puestos a disposición de un corralón de la ciudad y cinco personas remitidas, quienes tras finalizar su horario correspondiente de arresto, tendrían que hacer sus trámites para recuperar sus vehículos sabiéndose que la multa oscila en cerca de los seis mil pesos.