Gana oposición PRI/PAN/PRD/Moci a Morena y recula partido de AMLO, no le permiten manejar los recursos a su antojo

Por un voto frenan pretensión de diluir división de poderes

Jugando con los números del quórum de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en una jugada de ajedrez, por un solo voto, el partido Morena no pudo doblar o quebrar la unidad de la oposición a ese partido en ese colegiado y por ese voto, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo citar a periodo extraordinario para cumplirle una ordenanza al Jefe del Ejecutivo.

La necesidad de Morena era que tuvieran los votos suficientes para convocar a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, para poder ejercer su mayoría y aprobar una reforma a la ley de Hacienda para poder otorgarle al presidente López Obrador absoluta discrecionalidad del uso del dinero público para poder hacer las reasignaciones que quiera o necesite, según su proyecto de gobierno, algo que la oposición y los especialistas ven como un atentado a la división de poderes y además sería un paso más al totalitarismo que pretende Morena.

La oposición a Morena conformada por el PRI, PAN, MoCi y PRD, que conforman 13 votos en la Comisión Permanente que sesiona con 37 legisladores, tanto diputados federales y Senadores. Morena suma nada más 24 votos con sus partidos satélites y necesitaba un voto (25) para convocar, aprobar y hacer su mayoriteo. Pues no pudo y para no aceptar su derrota, anunció el coordinador de la bancada marrón, Mario Delgado, que recibió la conseja del doctor Hugo López Gatell para que no acudan los legisladores y decidieron cancelar la pretensión.

Esto es un triunfo, así lo considera la llamada oposición. La operación para que nadie de los cuatro partidos se dividiera, corrió a cargo de los presientes de los partidos. Y al final, encontraron el camino para frenar las intenciones descocadas del jefe del ejecutivo federal que hubiera desaparecido de un plumazo la división de poderes.

Así que, en una nueva ocasión, frenan a Amlo, la anterior fue su interés en aparecer en la boleta con su llamada revocación de mandato el día de más elecciones del 2021 y como en la democracia gana quien tiene más votos, en esta ocasión, la métrica fue un voto.