Oposición rotunda a militarización de las calles: Diputados locales

A ser cuidadosos con las atribuciones que hoy se dan al Ejército, recomendaron Diputados del Congreso del Estado, quienes se pronuncian en contra de la militarización del país como forma de control y combate a la delincuencia. Y es que, bajo la primicia de seguridad interior el Senado de la República prevé otorgar mayores atribuciones al Ejército para que lejos de volver a los cuarteles, tengan a su cargo la vigilancia hasta de quienes por un delito no requieren prisión preventiva.

Ante este panorama, la Diputada Leonor Piña Sabido pidió a los Senadores no entregar una Ley de Seguridad Interior alejada de los tratados internacionales de los que México forma parte, pero que tampoco suponga riesgos para los derechos humanos.

“Hay muchas controversias, casos que se han ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el mal actuar de las fuerzas armadas, por no actuar bajo los principios señalados dentro de la Constitución”, declaró.

Sí bien, dijo que las Fuerzas Armadas merecen todo el respeto de los mexicanos, su actuar no puede ser sin supervisión “los legisladores federales tienen una importante responsabilidad y es evitar que México caiga en este supuesto, tiene que evitar a toda costa la militarización del país”. ¿ABRAZOS, NO BALAZOS?

E l C o o r d i n a d o r Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Nordhausen Carrizales, aseguró que en las manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos están en riesgo.

“Están entregando facultades extra limitadas al Presidente que ponen en riesgo la soberanía de estados y municipios, violenta a los ciudadanos, la militarización es peligrosa. Había una política de abrazos y no balazos, pero ahora se hace todo lo contrario”, afirmó.

Sobre la milicia, expresó existen apercibimientos por la violación de derechos humanos, de allí que insistió en que tanto poder al Ejército podría ser contraproducente.

Álvar Ortiz Azar, Diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se unió a la preocupación de los mexicanos, explicó que en vez de empoderar al Ejército, el Gobierno federal tendría que garantizar una correcta impartición de justicia y que haya certeza en cuanto a las estrategias de seguridad.

“Ojalá que no haya un exceso de fuerza, que no haya un ejercicio de autoritarismo en entes o instituciones y cuidemos que no haya un sobre empoderamiento de las fuerzas armadas”, dijo. NO SOLO HAY EJÉRCITO

El legislador independiente, Luis García Hernández, criticó la decisión del Presidente AMLO para que el Ejército no solo pretenda vigilar la seguridad civil, sino que también tenga presencia en puertos y de paso construya aeropuertos, bancos y vías férreas.

Acusó que originalmente la Guardia Nacional se creó para apoyar al presidente de Estado Unidos Donald Trump en su campaña antiinmigrantes, pero ahora se les pretende dar labores de vigilancia peligrosas para los mexicanos.

“Creo que los están desgastando, no todo es el Ejército, el Gobierno Federal pierde el rumbo, creo que la batalla contra el crimen la pierden porque no hacen uso de la inteligencia para frenar la violencia en el país”, asentó.

Manifestó que en Carmen crece el número de homicidios, sin que nadie haga nada. Por el contrario, insistió, el Presidente López Obrador genera escándalos mediáticos para distraer a la gente. ¿CUÁL MILITARIZACIÓN?

Contrario a todos sus compañeros, el Diputado Ricardo Sánchez Cerino de Morena, negó que las nuevas atribuciones de la GN, supongan el inicio de una militarización, por el contrario, felicitó que cada día nuevos elementos se sumen a las tareas de seguridad.

Insistió que la Guardia Nacional tiene un mando civil y su responsabilidad es de apoyo ciudadano; al mismo tiempo, desestimó las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos por abusos, alegando que los malos elementos están siendo dados de baja.