Optimismo de restauranteros por Fin de Año

“Esperamos una temporada decembrina buena, pese a que no contamos con estadísticas de cómo se vaya a comportar, debido a la situación de pandemia que aún se tiene”, expresó el presidente de Campeche Unido para el Desarrollo Integral Restaurantero (Cudir), Abraham Cervera Ganzo.

En entrevista, dijo que lo importante es permanecer en semáforo verde para que Campeche sea un atractivo para los otros estados, en dado caso de que no se tenga turismo internacional, al menos el turismo sea local.

Indicó que como sector continúan los cuidados sanitarios para seguir permaneciendo en semáforo verde y darles a los comensales la seguridad que necesitan para poder usar los servicios.

“Esperamos que sea una buena derrama económica, puesto que tenemos compromisos fuertes como es el pago de aguinaldos y otros compromisos que fuimos adquiriendo durante el tiempo que estuvimos cerrados”, dijo.

Apuntó que, en este mes se espera vender mejor que otros meses, sin embargo, están conscientes de que no venderán lo del año pasado, puesto que las estadísticas de este año son completamente diferentes.

En este sentido, el presidente de la Cudir solicitó a los empresarios restauranteros a no bajar la guardia no permitiendo aglomeraciones para evitar clausuras de negocios como ha pasado anteriormente por no cumplir con los protocolos de sanidad.