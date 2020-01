Óscar Rosas le devuelve recursos a los trabajadores

“Compromiso cumplido” así lo señaló el presidente municipal Óscar Rosas González, a todos los trabajadores del Ayuntamiento al hacerles la devolución que se les retuvo en el pago de aguinaldo del año pasado.

En un ambiente de alegría los empleados municipales sindicalizados agradecieron al edil carmelita por cumplir con lo pactado, se dijeron gustosos de que haya un alcalde que cumpla su palabra empeñada.

En ese sentido el munícipe al hacer uso de la palabra, rememoró que en una reunión antes de ser alcalde con los líderes sindicales y delegados de cada agrupación del Ayuntamiento en el cual le dieron su confianza, se comprometió a que les devolvería el porcentaje que a los trabajadores le quitan en la época de aguinaldos.

Por lo anterior, expresó que hoy se las está cumpliendo, y añadió que dicho recurso es muy importante para los trabajadores, unos más y otros menos, pero que a cada trabajador les servirá de mucho.

“Es dinero para beneficio de los trabajadores de este gobierno, significaré el respaldo que siempre me dieron”, a través de hechos y no con palabras es la única forma de cómo ganarse a la gente y no solo dejar las palabras al aire”, afirmó.

Rosas González expresó que él es un trabajador más de la Comuna, pero que es un colaborador que piensa en la gente y que ya hizo un compromiso y que hoy está cumpliendo.

“Los que tienen más de siete años en el Ayuntamiento saben que ese recurso no se daba y que en ese tiempo se dejó de regresar ese dinero, y apenas llegué al gobierno se los regreso”, puntualizó”.