Otro amparo que pierde Lazarus; cerco cerrándose

Juez de distrito le niega protección al ex edil que sufre otro revés jurídico, aumentando el riesgo de que termine en la cárcel

El juez de distrito Rodrigo Courtois Yannini negó por séptima ocasión, la protección de la justicia al ex panista Pablo G. L., quien buscaba un nuevo amparo que evitaría una detención del juicio que se lleva en su contra; el juez primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, cada día le cierra el cerco al ex alcalde quien podría terminar en la cárcel.

“Pablo” no ha ganado ninguno de los siete amparos presentados desde que era alcalde del municipio de Carmen y posteriores al dejar el cargo público, aún cuando Rosemarie Lazarus Jaber, madre del ex presidente, presentó un amparo parecido al del ex tesorero Israel M. P., donde indicó que desconocía del paradero de su vástago.

La pérdida de este último amparo desprotege al político carmelita en contra de los actos que ordene el juez primero de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, este es otro revés jurídico para el ex alcalde que no ha ganado ninguno de los seis amparos que ha presentado en contra de diversos órganos de justicia desde que era alcalde en funciones hasta este día.

A pesar que la precandidata a gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores Sanromán, del partido Morena ha declarado y calificado el acto como persecución política, el cerco legal sigue cerrándose para el ex panista, hasta ahora el nuevo morenista no ha sido apoyado por los militantes de la “4T” a excepción de la precandidata a gobernadora.