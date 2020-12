Pablo Gutiérrez Lazarus anda temeroso

El ex alcalde busca protección de Morena para evadir el proceso legal que le sigue el IMSS por el presunto desvío de 350 millones de pesos

Pablo Gutiérrez Lazarus tiene miedo, está desesperado por conseguir la protección en contra del proceso que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en su contra y que lo podría llevar a la cárcel, por eso busco la alianza con Layda Elena Sansores Sanromán a pesar de que eso significa traicionar a las personas que lo apoyaron en el 2018 durante la lucha por la alcaldía de Carmen, pero termino vendiéndose a cambio de protección.

Estas declaraciones no son de un morenista o panista que esté en su contra, se trata de Margarita Pérez García, que apoyo al ex panista defendiendo con todo el voto durante 15 días en la calle 55 de la colonia Justo Sierra y durante toda la campaña promoviendo su imagen, pero ahora fue traicionada por el ex edil carmelita que no dudo en usarla como escaño para lograr su beneficio personal.

Traicionó al Partido Acción Nacional, traicionó a los carmelitas al venderse en las elecciones del 2018, a Vania María Kelleher Hernández y traicionara a Morena, porque no comparte ideales con nadie, es un ególatra que busca la protección del partido en el poder para evitar que lo encarcelen por el proceso legal que el IMSS tiene en su contra por el desvío de 350 millones de pesos, indicó Margarita Pérez.

Resultó ser un chapulín más, un político igual que los demás, además siempre habló mal de los morenistas calificándolos de chairos durante su administración y en la campaña por la reelección, pero ahora jura ser fiel seguidor de la cuarta transformación, su meta es la alcaldía, pero está negociando una diputación federal, ya sea por vía del voto o por la plurinominal, que le garantice poder para negociar su libertad.