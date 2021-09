Padres aseguran que no hay condiciones para regreso a clases

Afirman que no enviarán a sus hijos a la escuela porque aun existe el riesgo de contagios de Covid y la salud de los niños estaría en riesgo

Al informarse respecto al retorno a las clases de manera presencial a partir del próximo lunes, padres de familia aseguran estar preocupados y aunque respeten esta decisión no enviaran a sus hijos a las aulas, al considerar que no existen las condiciones necesarias para que los estudiantes lleguen a las escuelas.

Para el señor José Arévalo Guzmán, pese a que sabe que en algún momento se deben retomar las actividades habituales, considera que muchos niños y niñas siguen en riesgo pues la tasa de contagios en menores va en aumento, razón por la que afirmó que se deben esperar las autoridades a que se realice la vacunación a las personas de 12 a 18 años.

“Ahorita creo que no estamos en condiciones, más porque muchos niños se siguen contagiando y si hay un regreso a clases, no solo se nos enfermaran nuestros niños, también se contagiarán padres de familia, abuelos, porque la vacuna no es una solución definitiva, es importante que las personas sean conscientes de que debemos seguir cuidándonos, pero sobre todo las autoridades”, expresó.

En tanto, Ingrid Hernández Canul, señaló que para lograr que haya un regreso a las aulas, primero se deben adecuar las instituciones, así como colocar separadores y demás acciones que eviten que los niños se contagien, mientras tanto, señaló no permitirá que sus hijos vuelvan a clases presenciales.

“No hay ni agua en las escuelas y quieren que los niños regresen, la verdad está muy peligrosa esta situación, porque tengo conocimiento de niños que se enfermaron de Covid porque sus padres los sacaban a todos lados, yo al menos mientras no haya vacunas para mis niños, que sigan en casa”, finalizó.