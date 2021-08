Padres de familia con temor por regreso a clases presenciales

Calculan que pueden contagiarse un 15% de niños en todo el país o hasta 2 de cada 10, ¿Está usted dispuesto (a) a enviar a su hijo (a) al posible contagio por capricho de López Obrador que no quiere que se vacunen a los niños?

Bertha Moo dijo: No porque si le pasa algo a mi hijo, Obrador no está dispuesto a responder.

Emilio Díaz respondió: No, ni mi hijo ni sus compañeros de la escuela Héctor Pérez volverán y con eso que te hacen firmar una responsiva de que si se contagia de Covid es tu responsabilidad menos.

Martha López contestó: Pues no estoy de acuerdo

Roberto Heredia dijo: No, no dejaría ir a mi hijo a clases porque si se contagia sería sólo mi responsabilidad y como aún no hay vacuna para ellos no pienso exponerlo, yo también quisiera que los niños regresen a clase, pero sí eso incluye un posible contagio prefiero mantenerlo asegurado en casa.

Iliana Chan contestó: No, no lo mandaría

Adrián Ángulo dijo: Hay que pensarlo muy bien, pero creo que no.

Alberto Basto respondió: No, es correcto es un capricho del presidente, los niños son de alto riesgo no se deberían exponer, mejor deberían de realizar un plan de estudios más solventes para los niños.