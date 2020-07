Padres de familia dicen sí a PIN Parental, protector de niñez

A través de un sondeo, padres de familia manifiestan opiniones encontradas sobre la iniciativa “Pin Parental”. La señora Lucía Mex, dijo estar en favor de que los padres decidan sobre la educación sexual de sus hijos de acuerdo a sus valores y rechazarlo vulnera sus derechos.

“Son nuestros hijos, no son del Estado, por lo tanto, somos los más indicados para decidir cómo educar a nuestros hijos en temas tan delicados tanto de sexualidad y de cualquier otro aspecto. No creo que esto sea una censura para nuestros hijos, sino más bien protegerlos para que no quieran adoctrinar a nuestros hijos a su manera”, manifestó.

Mientras tanto, la señora Victoria Medina, mencionó que esta iniciativa ratificará el derecho que tienen los padres en la educación de sus hijos, porque son los únicos responsables y tienen ese derecho, sobre todo, que hay temas que podrían generarles confusión como las relaciones sexuales y la diversidad sexual.

“Zapatero a sus zapatos, el Estado debe enfocarse en lo suyo y que a los padres nos dejen educar a nuestros hijos, aunque considero absurdo que haya una ley al menos ratificaran que los únicos que pueden decidir sobre la educación sexual de nuestros niños somos nosotros”, agregó.

Por su parte, la señora Noemí Reyes, dijo que no basta con la educación que se da desde casa, sino también es válido que sea por especialistas o gente capacitada, para abordar ciertos temas, e incluso, eso ayuda a muchos niños que lamentablemente no tienen la atención que se merece por sus propios padres y la educación sexual desde las escuelas los va orientar de la mejor manera.

“Para mi punto de vista si se estaría censurando temas de importancia en la educación sexual de nuestros hijos, hay temas que hasta yo misma se me dificulta platicar con mis hijas siempre, hay niños que de plano no tienen la atención y hay padres que de acuerdo a su religión, pero hay que ver más allá”, dijo.