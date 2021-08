Padres de familia no ven condiciones para regreso a clases

SONDEO

El Gobierno Federal de AMLO insiste que no hay evidencia científica de contagios en niños por Covid, pero cada día hay más infectados y más niños muertos, ¿estás de acuerdo en que el Gobierno Federal mienta así y exija enviar a niños a una probable muerte por contagio?

Guadalupe Herrera dijo: No estoy de acuerdo en enviar a los niños a las aulas, si es importante la educación, pero también tenemos que estar conscientes que si los adultos con las medidas se contagian imagínense los niños que no tienen tanta disciplina.

Abraham Collí respondió: No sé enviará a los niños hasta que esté en semáforo verde por más de 3 o 4 semanas por lo que tengo entendido, pero igual si no hay semáforo verde, mínimo cierta cantidad de niños por semana.

Leticia Vargas dijo: Claro que no estoy de acuerdo, da coraje ver que por contradecir a la oposición perjudiquen a los más vulnerables y peor que nos compare con países de primer nivel, donde el gobierno abastece de lo más esencial a las escuelas aquí ni siquiera le hicieron la prueba Covid al personal educativo y lo que han dado son para reírse, es una burla.

Ana María López respondió: Ésta vez AMLO, está mal, si hay muchos contagiados y son niños, en mi escuela ya tenemos tres personas con Covid a la secretaría no le interesa, les hace que vayan a trabajar, de hecho hoy fue el nuevo supervisor y no les importan los contagiados y dice que él no da permiso a nadie, es verdad que no tienen las escuelas dinero para el jabón, gel y otras cosas, se lo van a pedir a los papás, en la escuela técnica 23 hay contagiados y nos exigen ir a trabajar.

José Pacheco: No estoy de acuerdo y mis hijos no van a asistir hasta que el Covid esté controlado.