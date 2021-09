PAN acusa poca seriedad de Fonatur para negociar

La poca seriedad y falta de capacidad para negociar de Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), obligó a modificar el trazado original del Tren Maya en Campeche y Mérida, limitando las oportunidades de desarrollo económico mediante el turismo, aseguró el Diputado Jorge Nordhausen Carrizales.

El líder parlamentario del PAN en el Congreso local expresó que el Tren Maya pierde identidad con tanta modificación al proyecto original, ya que su trazado esquiva dos ciudades importantes.

Dijo que esta obra es la esperanza de que el turismo se convierta en el motor desarrollo del sur sureste, sobre todo de Campeche, sin embargo, desde el Fonatur no se han hecho las acciones necesarias para concretarlo en tiempo y forma.

“Vemos con una tremenda incongruencia que el Tren no pasa ni por la ciudad de Mérida, ni por la ciudad de Campeche, está resultando que no es tren, ni maya, no sé qué está pasando, porque es una obra que se la están aventando así nada más, al ‘chilazo’, allí veremos cómo le hacemos”, dijo.

Sostuvo no existe orden, no hay compromiso y Jiménez Pons en vez de buscar soluciones va por lo fácil, modificar el proyecto cuando encuentra algún obstáculo, “me parece inaceptable totalmente que no pasen por la ciudad de Campeche”.

Y agregó, “aprovechemos que viene el presidente de la República en una visita oficial ojalá que corrija el rumbo y regañe al funcionario este de Fonatur, el payasito este que anda cambiando las rutas como se le antoja y que lo ponga en su lugar, porque merecemos los campechanos que el Tren Maya pase por aquí”.

Insistió que la responsabilidad del titular de Fonatur era gestionar y conseguir que el proyecto avance sin contratiempos, pero no tuvo la capacidad para negociar con 100 familias del Colectivo Tres Barrios lo que terminará por perjudicar a miles y a todo el sector económico.

Nordhausen Carrizales señaló que existe oportunidad para reconsiderar y retomar el proyecto original a fin de que Campeche se vea beneficiado con la mega obra más importante de los últimos años en la región.