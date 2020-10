PAN está en decadencia

El blanquiazul se derrumba a nivel nacional y a nivel estatal carecen de perfiles para las elecciones del 2021, asegura José Corro Calderón

Es una lástima ver que el Partido Acción Nacional (PAN) poco a poco se derrumba a nivel nacional y es que ante la falta de incumplimiento y engaños al pueblo mexicano, las cosas cambian para quienes integran ese instituto político en estas fechas, además es incierto su estabilidad en las opiniones de los grandes políticos, sobre todo que nunca antes se vio en una debacle en todo el país.

Lo anterior fue informado por José Corro Calderón, político y critico en Ciudad del Carmen, el cual señaló que ahora su líder estatal y otros funcionarios de ese partido, mencionan que buscarán coalición con otros partidos para las próximas elecciones del 2021, lo que pone entredicho las declaraciones de algunos diputados que dicen que tienen los mejores perfiles para buscar las candidaturas en el Estado de Campeche.

-No se le puede engañar a nadie, quizá el PAN hace 20 años se encontraba firme y fuerte como partido político, así como entre las preferencias de los ciudadanos, pero todo cambia y hoy se pagan las consecuencias de quienes estuvieron al mando del país que no cumplieron y se burlaron de los mexicanos, lo que deja al blanquiazul vulnerable y con pocos seguidores aunque sus altos mandos digan lo contario, resaltó.

En el Estado, dijo que las cosas no pueden ir bien, porque la no tener perfiles políticos para las próximas campañas, ahora se les hace fácil decir que van a tratar de ir en coalición con otros partidos políticos, cuando que su lema fue ser un partido grande y del que no necesitaban de nadie, porque los mejores estaban en el PAN, pero hoy las cosas cambiaron, porque no son del agrado de los ciudadanos y algunos de sus militantes se cambiaron a otros partidos, porque sus líderes están nada más de pantalla.