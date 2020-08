PAN y MORENA se acusan de cobijar corruptos: PRD

La nueva dirigencia del PRD se concentra en recobrar la confianza de la gente, reforzar su estructura y presentarse como un partido realmente transparente

Mientras que el PAN y Morena se acusan de cobijar a políticos acusados de corrupción, la nueva dirigencia del PRD se concentra en recobrar la confianza de la gente, reforzar su estructura y presentarse como un partido realmente transparente.

De acuerdo el Secretario General Manuel Humberto Santos Cuituny, los videos no mienten mientras que uno revela sobornos a ex senadores del PAN, el otro exhibe al hermano del Presidente cobrando moches a favor de Morena.

“Los videos son claros, PAN, PRI y Morena están involucrados en la corrupción ¿Qué tiene que hacer el PRD? Demostrarle a la gente que no somos como ellos, sí ellos pierden el tiempo acusándose para limpiarse, nosotros hacemos propuestas, estamos cerca de la gente”, declaró.

Aseguró que con la nueva dirección estatal, el sol azteca dará un cambio radical en su quehacer en el estado, con ello contribuirán a una sociedad informada que vote en 2021 por personas que en verdad les representen y sin antecedentes de corrupción.

Con miras a la elección del próximo año, reveló que el PRD tendrá presencia en todos los municipios, se están conformando dirigencias municipales y se informa a los campechanos.

“Los ciudadanos tomarán la decisión de sí quieren seguir gobernados por personas que mal versan fondos, que incurren en corrupción, que no les cumplieron las promesas que hicieron o buscarán una alternativa diferente, esa alternativa, te lo digo será el PRD”, añadió. Reconoció que hay un voto cautivo entre todos los partidos, pero la mayoría de la gente no simpatiza con ninguna fuerza política, “vamos a trabajar para que la gente que no tiene muy claro con quien va, vengan con nosotros, que conozcan y simpaticen con lo que vamos haciendo”.

Finalmente, dijo que el PRD buscará candidatos fuertes con oportunidades reales de ganar; en ese sentido, no descartó aparecer en las boletas siempre y cuando su presencia sea para bien de este instituto político.