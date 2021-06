“Pandemia no es un riesgo, porque no estamos trabajando”: Pescadores de Altura

“La pandemia no es un riesgo porque ahora los pescadores de altura no estamos dando ningún golpe, ya que los barcos están amarrados”, señaló el Presidente de la Federación de Cooperativas de Pescadores de Altura, Ángel Castillo Novelo. Sin embargo, buscan la manera de generar ingresos con otras actividades alternativas, pues la situación económica no es muy buena, además, la pandemia y el riesgo de contagio limita muchas actividades.

La temporada de veda los tiene inactivos en los muelles, sin embargo, aún hay incertidumbre porque al comenzar la temporada de captura de camarón puedan comercializar el producto a Estados Unidos debido a la certificación que fue retirada al país.

“Ahora, simplemente le están dando mantenimiento preventivo a las embarcaciones, pero los pescadores, imagino que están buscando alguna alternativa económica para llevar a sus familias porque ahorita no tienen trabajo, están desempleados de parte del sector pesquero”, explicó.

Otro factor es el Covid que los está afectando económicamente. Todos tienen que buscar algo para poder subsistir, pero sin exponerse ni a sus familiares.

Están extremando precauciones para evitar el contagio y evitando reuniones entre el gremio, pues los contagios han aumentado mucho más rápido que el año pasado.