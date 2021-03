Para abatir la violencia, marihuana legal: Flores Pacheco

La despenalización de la marihuana contribuirá a la reducción de los índices de violencia en el país consideró el Diputado José Luis Flores Pacheco, mencionó que el proceso irá paso a paso, cuidando cada aspecto de la vida pública en el país.

El líder de la bancada morenista en el Congreso del Estado negó que está medida influya en el electorado que irá a las urnas el 6 de junio, informó que la despenalización no significará que una persona pueda cargar “una mochila llena de marihuana”. Comentó que esté proceso Legislativo, es la punta de lanza para regularizar un tema que por años ha estado estrechamente ligado a la violencia y el narcotráfico.

“La regulación no será solo para uso recreativo o médico… se analiza el tema para que sea usado en porcentajes menores y también que no será totalmente abierto, sino que tiene que ser con procedimiento, se venderá en lugares específicos, pero eso no es mañana, aún falta que se lleve a cabo”, declaró.

Flores Pacheco destacó la importancia de avanzar en el tema, porque apoyará a inhibir la corrupción, “se busca que vaya disminuyendo la compra ilegal, que al final de cuentas vemos que existe el narcotráfico o que existe esté tipo de temas que lo único que hacen es generar una problemática de seguridad o una problemática de salud donde no hay un control”.

Remarcó que tardará mucho para ponerse en práctica las nuevas disposiciones, entre las que destacan un registro de personas que consume o utilizan esta droga, los motivos para tenerla en su poder, entre otros datos.

Dejó en claro que no se permitirá el consumo para menores de edad, ni será una invitación u obligación para su uso, consideró que tendrán que existir campañas de información para alertar tanto beneficios como perjuicios existentes en torno al cannabis.Sobre la postura que su bancada o los diputados de Campeche tendrán que asumir cuando el dictamen llegue a conocimiento del Poder Legislativo.

“Se hará un análisis, porque a lo mejor sí funciona mejor en otros estados lo que es ya una legalización, pero al final de cuentas cada estado tiene peculiaridades, son diferentes, nosotros analizaremos cual es el impacto y sí en verdad en el estado existe o no el consumo desmedido de marihuana, precisaremos hasta donde puede ir regularizando para que no exista esto”, terminó.