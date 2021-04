Para mujeres la mitad de gabinetes y no por promesa como Layda, sino por Ley: Galilea Balboa

Serán mujeres quienes integren el 50 por ciento de los Gabinetes en el Gobierno estatal y de los municipios, no por una promesa de campaña, sino porque es un precepto establecido en la Ley, reiteró la Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Galilea Balboa Nieto.

En entrevista, recordó que el tricolor ha sido precursor de la participación política de las mujeres, siendo el primer partido que promovió la paridad, por ejemplo, en la selección de candidatos.

Lo anterior en referencia a Layda Sansores San Román, candidata de Morena a gobernador de Campeche, y su promesa política de que si gana la elección, el 50 por ciento de su Gabinete será integrado por mujeres.

“La propuesta que la señora está presentando ya es una realidad en nuestro estado y aparte de eso, es algo que ya está en la Ley, la Ley marca muy claramente que el 50 por ciento de las candidaturas o de alguna posición dentro del Gabinete del Gobierno del estado o municipal, tienen que ser mujeres”, dijo.

Pidió a no dejarse engañar por una persona que claramente ha estado ausente del estado y no sabe que su promesa es en realidad una disposición que deberán cumplir las próximas autoridades. “No nos dejemos engañar, hoy más que nunca la participación de la mujer está respaldada”.

Balboa Nieto afirmó que la coalición Va X Campeche que integran el PRI, el PAN y el PRD se dio un lugar primordial a las mujeres y ellas están presentes en la toma de decisiones, algunas encabezarán candidaturas como en Champotón Daniela Uribe Haydar o en Palizada con Angelita Cámara Damas.

“No podemos hacer visitas electorales cada seis años y pretender conocer el estado, le invito a la señora a que conozca el estado, los 13 municipios, que vea cuánta fortaleza hay en las mujeres”, declaró.

La Secretaria General del PRI pidió mayor seriedad al momento de hacer propuestas y no pretender engañar a los campechanos, porque es precisamente lo que ya no quieren, engaños como los que se hicieron en 2018 y que Morena no cumplió.

Finalmente, consideró incongruente que hace apenas unas semanas la abanderada morenista haya afirmado que las mujeres inventan violaciones para ganar demandas penales y ahora, pretenda congraciarse con ellas diciendo que les dará oportunidades, cuando es un tema – insistió – que ya está en la Ley.