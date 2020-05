Para prevenir el Covid-19 hay que acatar las medidas

Debido a que nos encontramos en una etapa de altos contagios, personal de Seguridad Pública exhorta a la población a portar cubre boca y otras acciones higiénicas

Para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche, es importante que todos los carmelitas cumplan con las medidas de sanidad e higiene, principalmente en estos momentos en el que el pico de contagios del Covid-19 es el más alto.

Consideró lo anterior el subsecretario de Seguridad Pública, José Luis Vadillo Espinosa, quien afirmó que continúan invitando a las personas en Carmen a respetar y cumplir con las medidas de higiene; aún así dijo que existen algunas personas que no cumplen y piensan que no hay riesgos, acudiendo a playas y otros lugares que no están abiertos al público.

“Se continua exhortando a la comunidad a acatar las indicaciones de la autoridad sanitaria, mucha gente si respeta la instrucción, mientras que otros entran en controversia con los elementos policiacos, sin embargo, esperemos que no sea necesario recurrir al uso de la fuerza pública”.

Dijo que ante el llamado de la gente se hacen recorridos en la zona de playa de la carretera, para que todas las personas que se encuentren en esos lugares sean retiradas.

“Se hacen constantes recorridos hasta Bahamita, un poquito más allá, el destacamento del puente baja hasta Puerto Real, se cubre una zona más allá de Isla Aguada y el destacamento de Sabancuy cubre lo que es la playa de ese lugar”, mencionó.

Afirmó que acatando las medidas higiénicas emitidas por las autoridades de salud, es la única manera para vencer al Covid-19, de lo contrario si no hay respuesta de la ciudadanía, el riesgo es para todos.