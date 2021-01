Para touroperadores va bien recuperación turística

El panorama del turismo desde el punto de vista de las agencias de viajes y tour operadoras es alentador debido a que gran parte de las personas después de tanto tiempo de mantenerse encerrados ahora quieren viajar y contratar los servicios, señaló la administradora general de la agencia de viajes “guía de turistas y tour operador ” Irazú Acevedo Solís

Como touroperador y agencia de viajes han palpado que las personas están interesadas en salir a viajar aun con la pandemia y lo que conlleva salir de casa están interesados. “Ya están cotizando destinos dentro de su estado y tomando en cuenta que existe todavía ese temor de salir”, dijo.

Resaltó que si se toman las medidas adecuadas y se contrata a una empresa que guarda todas las medidas sanitarias y que cuente con las certificaciones que tiene todos los protocolos para asegurar que estará bien cuidado el cliente. “A final de cuentas existe el temor al querer salir, pero nosotros ya estamos preparados cuidándonos personalmente, porque también debemos de cuidar nuestra salud para atender al cliente y que durante el viaje se guarden todas las medidas sanitarias”, explicó.

Manifestó que no hay que desanimarse pues la situación mejorará de acuerdo a como avance el número de contagios y la vacunación, sin embargo, está vacuna no es una garantía que no se contagiaran de Covid, pero solo es para protegerse de cierta manera, pero lo más importante es continuar con las medidas sanitarias y con ello se tendrá un panorama alentador para el 2021. “En nuestro caso las medidas son desinfectar los vehículos que usamos para evitar el contagio y se limpian antes de volverse a rentar y las oficinas en constate limpieza”, finalizó.