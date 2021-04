Paro de labores en plataforma Akal-J

Trabajadores se inconforman por la falta de insumos higiénicos y por la reducción de alimentos, presuntamente porque Pemex no ha pagado facturas atrasadas a la empresa Servicio de Mantenimiento y Logística

Trabajadores del Centro de Proceso de Aceite y Gas Akal J, hospedados en la habitacional 02, realizaron un paro de labores denunciando la falta de insumos de limpieza y alimentos, señalaron que solo atenderán emergencias operativas, mientras tanto paralizarán el mantenimiento a la estructura hasta que la empresa Servicio de Mantenimiento y Logística (SML) que tiene el comodato de la estructura, reactive un servicio eficiente.

Desde las 17:00 horas de ayer miércoles, se inició la huelga de los obreros de Petróleos Mexicanos, los mismos que el pasado 8 de marzo se manifestaron por esa misma anomalía pero que fueron obligados a bajar de la estructura marítima, bajo amenaza que de negarse significaría una denuncia ante las autoridades por el delito de motín, ahora de nuevo a bordo reactivan su denuncia y la huelga.

No hay papel higiénico en los baños, no hay productos de limpieza y tampoco detergente para lavar la ropa, se carece de suficiente comida y la poca que suministra SLM no es de calidad, sin embargo, la excusa de la compañía sigue siendo la misma: Pemex no paga las facturas atrasadas por el servicio de hotelería y por ende no pueden comprar los insumos para cumplir con el contrato.

Los obreros recalcan que los suministros a bordo son insuficientes, solo tienen el mínimo necesario para el desayuno, para la comida y la cena no hay alimentos, por ello de no resolverse el problema en las primeras horas de este jueves primero de abril, agudizarían la huelga y no descartan paralizar por completo las actividades del Centro de Proceso Akal J.