Partidos satélites buscarán pegarse a los grandes: NT

Sin duda que buscarán alianzas con el propósito de que en las elecciones alcances el 3 por ciento de la votación que les permita conservar su registro y seguir recibiendo recursos del erario

Los partidos políticos nuevos y los más pequeños continuarán siendo satélites que solamente se buscarán pegar a los más grandes para que sigan recibiendo recursos del erario y así se mantengan algunos políticos, señaló el morenista Gustavo de Jesús Novelo Torres.

El activista mencionó que partidos como Redes Sociales Progresistas, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, buscarán generar alianzas con partidos como el Revolucionario Institucional o Acción Nacional y así al menos conseguir el tres por ciento de la votación que les permita sobrevivir.

“Como siempre ocurre, esta situación con los partidos pequeños que no contribuyen en nada, no sirven de nada y solamente son como una sanguijuela pegada a partidos más grandes para poder conservar su registro y puedan obtener parte del recurso del erario, de eso viven estos partidos que no representan a nadie más que a los mismos que están dentro del partido”, expresó.

Novelo Torres exhortó a la población a ser inteligentes y al momento de emitir votos, evitar elegir a partidos que simplemente buscan generar divisiones y no dan ni propuestas a las personas.

“No es que uno esté en contra, pero la realidad es que esos partidos pequeños no tienen una representación real, es lamentable saber que sólo sirven para que se gaste parte del erario, para que ellos mismos se paguen sus salarios, obtengan plurinominales y es lamentable”, añadió.