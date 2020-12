Paseo de Reyes en pandemia para favorecer a yucatecos / Ayuntamiento vende calles, insensible y mercantilista a rajatabla

Al d a r s e a c o n o c e r l a s i n t e n c i o n e s d e l Ayuntamiento de Campeche de instalar el tradicional Paseo de Reyes pese a la situación delicada de salud que se vive en el Estado, algunos campechanos en sondeo manifestaron que esta acción podría ocasionar más contagios. En sondeo realizado por este rotativo, coincidieron en que esta instalación vendrá a poner en riesgo la semaforización que el Gobierno del Estado ha logrado conseguir con acciones por medio de la Secretaría de Salud.

La ciudadana María Flores dijo que si se ha pedido que la gente no salga de sus casas para evitar más contagios, que muchos campechanos han acatado dicha petición, por qué el Ayuntamiento tendría qué hacer este paseo, cuando, incluso, diversos eventos se han cancelado.

“Se me hace una irresponsabilidad por parte de la Comuna, ya dijeron que cancelaron el carnaval por no contar con las condiciones y este Paseo de Reyes no lo pueden cancelar o acaso no tienen otra forma o ideas de recaudar impuestos, además, luego solo se instalan yucatecos”, dijo.

Así también, Mario Carballo, empleado, dijo que el Ayuntamiento solo está pensando en cómo recaudar el dinero que el anterior ex Presidente Municipal se llevó o seguro lo quieren para poder seguir con su campaña política. Las autoridades del Ayuntamiento no se ponen a pensar en el rebrote que puede darse, la gente vendrá a comprar y se generará un caos.

“Se han cancelado otros eventos y este que no es de gran importancia, no puedan hacerlo, incluso, la gente ya hasta compró sus regalos del 6 de enero, solo propiciarán más contagios, pues luego de las dos horas de rigurosa sanidad, relajan las medidas, así lo hacen en el mercado”, dijo.

Finalmente, Ana Hernández, ama de casa, dijo que esta administración en su momento pidió quedarse en casa y ahora sale con que hará el Paseo de Reyes, de esta manera demuestran que en verdad no piensan en la salud de los campechanos.