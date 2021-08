Paterfamilias no aprueban enviar a sus hijos a clases

El regreso a clases es voluntario. ¿Está de acuerdo en mandar a sus hijos o hermanos o nietos a la escuela presencial sin vacuna para un potencial contagio? Los entrevistados coinciden en no estar de acuerdo.

Bárbara Ascencio dijo: Por el momento no, ya que existen muchos contagios y los hospitales están llenos, solo que las autoridades no revelan la verdad, por eso no cambian el semáforo en el que debe estar, al contrario, dicen que ha disminuido cuando es una gran mentira.

Iván Solís respondió: No estoy de acuerdo, desafortunadamente ya se anunció la muerte de menores de edad por causa del virus y yo en lo personal no arriesgare a mi único hijo a ser un blanco potencial por el Covid y su contagio para poder asistir a clase presencial, es verdad que es importante pero ya nos adaptamos a este estilo de vida y podemos seguir manejándolo de igual forma.

Marian Carrillo contestó: No estoy de acuerdo porque hay muchos contagios y esto ya está atacando a los menores.

Aída Ehuán dijo: Actualmente mi hijo asiste a una escuelita con seis alumnos con sus medidas de higiene y hasta ahora no se ha enfermado, si hablamos de un salón con veinticinco niños no lo mandaría, ya que finalmente son niños y no se dan cuenta de la gravedad y comparten muchas cosas, ahí si pediría la vacuna o en su lugar ajustar horarios para dividir los grupos.

Francisco Rivero respondió: No estoy de acuerdo porque los contagios ya afectaron a los niños y jóvenes, no arriesgaría la vida de mis hijos, prefiero que pierdan el año escolar a que pierdan la vida.