Payas acarició la primera división

El candelarense Francisco Payas Loida narró para EL SUR DE CAMPECHE su aventura con los rojinegros del Atlas

“Todo inicio es difícil, pero cuando te propones una meta, luchas, peleas por lograrlo, estoy satisfecho con lo que hice, no contento porque pude haber hecho más, pero cuando eres joven, siempre tomas decisiones que en ocasiones te benefician, pero en otras es todo lo contrario, llegué a un equipo de primera, estuve en un preselectivo nacional, hice lo que amo, jugar futbol”.

Esto lo declaró el exfutbolista y técnico Francisco Payas Loida, quien no pierde la esperanza más adelante de volver a estar en un banquillo dirigiendo como lo hizo con los Cañoneros de Campeche en segunda división.

“La idea de jugar futbol cuando mi hermano Marcos, quería buscar una oportunidad de venía a jugar con Corsarios de Campeche, nosotros somos de Candelaria y en ese entonces el Boom era eso, venía a probar suerte con el equipo de la tercera división y me agarraba a mí para entrenar, una espacie de sparring como en el box, antes de Marcos, era mi hermano el mayor Francisco quien quiso venir a Corsarios, pero por el trabajo no pudo”.

“Más adelante sale la oportunidad de que la familia se viene a vivir a la capital del estado, mi hermano Marcos ya en las fuerzas básicas de Corsarios, me meto a una escuela de futbol que tenía a su cargo el Profesor Jose Luis Valencia, al parecer del Instituto del Deporte”.

“Ahí me surge la invitación a jugar con Corsarios, pero resulta que no pude ni presentarme a entrenar, ya que ese año la franquicia del equipo desapareció, fue prestada, sino me equivoco esto fue en la campaña 92-93, estaba como técnico Jorge Torres Salinas”.

“Esto hace que me fuera a jugar con los Venados de Yucatán, ahí salgo a media temporada, cuando debuté con ese equipo tenía 13 años, pero como siempre, hay su pelo en la sopa, mi mama habla conmigo, me aconseja me hace ver que era mejor mis estudios, estaba cursando la secundaria, además me dijeron que iban a jugar con jugadores locales y que prácticamente no estaba entre sus planes y me regreso a Campeche a media temporada, estaba ya jugando Corsarios, por lo que no me pude incorporar a ellos”.

“Sin embargo, llega a Campeche un visor del Club Atlas del Guadalajara, voy y me llevo la sorpresa de que me quedo seleccionado para ir a pasar un filtro al Atlas del Guadalajara y me voy a probar suerte, ahí estuve un año.

Esa fue una gran oportunidad que logré aprovechar, porque en ese tiempo la verdad eran muy pocos los equipos de primera que volteaban a ver el sureste de México, más bien ellos scoutean en el centro y norte, pero me dio suerte y me fui al Atlas a la edad de los 13 años”.

“Me acuerdo que llego en el 93 a las reservas de los Zorros del Atlas, el técnico era Jose Luis Real, tuve de compañeros a grandes jugadores entre los que compartí como Rafael Márquez, Jared Borgetti y Oswaldo Sanchez, más adelante paso a formar parte del primer equipo, esto fue en el 94, su técnico era el argentino Marcelo Bielsa quien tenía un sistema de juego muy diferente al que había practicado y me costó mucho acoplarme a sus sistema, pero lo logre, jugué con jugadores como Eduardo Berizzo, Juan Carlos Chávez y Pavel Pardo”.

“Con orgullo puedo decir que estuve en el primer equipo del Atlas haciendo pretemporada, jugué seis partidos, pero ya no fui considerado para el equipo grande, así que dejo a los Zorros del Atlas, me regreso a Campeche en la temporada 94-95 y fui el campeón goleador de la temporada”.

“Cuando iba a volver a jugar con Corsarios, resulta que me dicen que al parecer no les iban a dar el apoyo para participar en esa campaña, pero me habla el profesor Torres Salinas que tenía en esa ocasión a los Guerreros de Champotón, y me voy a jugar con estos en la campaña 95-96 y 96-97, ahí estuve dos campañas, pero luego resulta que si jugó Corsarios, pero con puros novatos, solo así los dejaron jugar y ningún profesional y cuando llego del Atlas, el equipo me registra como profesional y por ellos no pude jugar con Corsarios”.

“Sin embargo, con los Guerreros de Champotón, me fue bastante bien, apunto, Payas Loidas, en las dos temporadas me dan el gafete de capitán y me convierto en el goleador del equipo, inclusive en la última estuvimos a punto de ascender, perdimos una final con Cuautitlán Ixcalil”.

“Gracias a mi buena actuación en Guerreros de Champotón fue convocado a la Selección Mexicana en la categoría Sub-20, que iba a jugar en Malasia 97, ahí estuve, pero tratando de lograr un lugar, no me pude quedar, hay muchas cosas que se manejan en el selectivo, no es pretexto, pero la mayoría de estos jugadores venían de equipos de la primera división y eso pesó, pero me siento bien, porque me porte a la altura, sé que hice un buen trabajo y fue, cuestión de “suerte” que no me haya quedado”.

“Posteriormente regreso con Corsarios desde la temporada 97, hasta la 2000, fui por tres temporadas fui el capitán del equipo campechano y curiosamente cuando me fui al Atlas fue como centro delantero, pero debido a que había gente más espigada que yo, comienzan a hacerme jugar como volante, cuando llegué a Corsarios también jugué de delantero, pero el Profe. Jorge Torres Salinas me dio la confianza de volver a ser volante, inclusive llegue a jugar de defensa central con este equipo”.

¿Hubo alguna invitación por parte de algún equipo de otra división para ir a jugar?

Mira la verdad después de la invitación que me hace el equipo del Atlas en donde estuve un año, regresó aquí a Campeche creo que ahí dejé ir la oportunidad de poder llegar más lejos, me invitan por los Isleños de Cd del Carmen que jugo en la segunda división, llego ahí, con una edad de 21 años y meses, que era el limite jugar en la Tercera.

Sin embargo, en aquel tiempo para ser sincero, anotó el ex corsario, me enfoque al cien con mis estudios, por la edad como te decía, decido retirarme del futbol con Corsarios y regrese, estoy consciente de que mi gran oportunidad de llegar más lejos, la deje en el momento que me salí del Atlas, me hizo falta una persona que me guiara, me aconsejara, tu sabes qué joven, en ocasiones tomamos decisiones malas y creo que ahí deje ir mi futuro como futbolista, pero no me arrepiento.

¿Cómo nace la idea de estudiar para director técnico?

Cuando terminó de jugar, finaliza mi carrera como futbolista profesional me invitan a jugar a una liga allá en Mérida Yucatán, una liga muy bien organizada y fuerte tenía apoyos por parte de los municipios y de ahí me entero que hay una escuela de directores técnicos pues era el más cercano había un módulo y tú sabes qué pues una persona que siempre le ha gustado el fútbol y qué no esté involucrado, no ama su deporte, ya había pensado alguna ocasión la idea de dirigir en alguna ocasión a Corsarios y entre, con la idea de obtener mi carnet. Hace diez años que soy director técnico.

¿Hubo alguna invitación para dirigir un equipo de la tercera luego de obtener tu carnet?

Luego de tener mi carnet, regreso a Corsarios y me involucro en el programa piloto de Corsarios, que tenía como técnico a Peter Ulrrich, pero salgo por algunas cuestiones.

Posteriormente cuando Campeche tiene a Cañoneros en la segunda, me invita el Profe Jorge Torres Salinas como asistente, deja el puesto y termino la campaña con el equipo, luego inicio la campaña, pero para mala fortuna no se dieron las cosas y salgo.

Como director técnico, directamente solo en una ocasión, como auxiliar estuve con Cañoneros, Corsarios he trabajado con Peter Ulrrich, Martin Serratos y Jorge Torres Salinas, además de técnico con un selectivo de la UNID, con los que fui campeón en un Inter UNID-Chetumal 2008.

¿En la actualidad no ha habido invitación para dirigir?

Fíjate que sí, esto por parte de los equipos que están aquí en Campeche me ha llegado la invitación para dirigirlos, a los que agradezco que se hayan fijado en mí, pero pues ahora sí por cuestiones de trabajo y de tiempo no me he involucrado.

Ahora sí por cuestiones de trabajo y de tiempo no se han dado los tiempos para involucrarnos otra vez, pero pues tú sabes que todo eso me gusta, me encanta pero pues sé tengo una familia y dependen de mi trabajo y pues estoy enfocado en él, la verdad espero que muy pronto se puedan dar esos tiempos y yo tenga la satisfacción de volverá a dirigir a un equipo

¿Te arrepientes de no haberte quedado en el Atlas en su oportunidad?

Arrepentirme no, son decisiones que uno debe de tomar en el momento y no hay vuelta de hoja, fui una persona profesional, que me entregué al 100% a mi trabajo me hubiera gustado llegar a la primera y mantenerme, porque sabía que, si llegaba, iba a ser una puerta grande para los jóvenes que venían atrás de mí, estar ahí iba a ser un gran apoyo, porque de una cosa si estoy seguro, hay que tomar en cuenta que en el fútbol no solamente es el talento lo que te hace triunfar, van otros detalles.

¿Qué te ha dejado el futbol Francisco?

El fútbol me deja algo muy claro, no hay más que tener disciplina y responsabilidad el hecho de saber que estás en ese grupo que está solamente a un paso de llegar a tu sueño, haber estado en la preselección nacional me dejo un grato sabor de boca, el fútbol me deja disciplina, perseverancia y responsabilidad, concluyó diciendo Francisco Payas Loida, quien cuenta actualmente con 43 años.