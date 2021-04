Pech acusa a Nicté-Ha de vender causas

La candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura Nicté-Ha Aguilera Silva vendió la causa por la que luchaba esté instituto político, lo hizo al mejor postor y sola será evidenciada en las próximas semanas.

Así lo denunció el reportero y ex aspirante a candidato a diputado local por el Distrito 05 José Alberto Pech Bojórquez quien consideró, se perdió la oportunidad de contar con un proyecto enteramente ciudadano en beneficio de los campechanos.

En conferencia de prensa, sostuvo que Nicté-Ha Aguilera llegó al PES de último, pero con la venia del diputado federal y delegado político para Campeche Fabrizio Emir Díaz Alcázar se apoderó de las candidaturas para repartirlas entre su gente.

“Nosotros habíamos cumplido con todos los papeles, habíamos cumplido con los requisitos que pedía el partido y pedía el IEEC; yo en su momento cuando la delegada María Magariño Hernández me invitó lo pensé, pero al final de cuentas lo decidí porque este instituto político es un vehículo para que ciudadanos de verdad pudieran llegar a una labor Legislativa”, declaró.

Sin embargo, dijo que en la semana de los registros se le pidió “aguantar” y esperar la autorización de su candidatura.

“Nicté-Ha con su grupo que llegó agarró los papeles y empezó a palomear este sí, este no, estos Distritos se me quedan a mí, tú nada más eso, al final de cuentas sin importar el trabajo que hicimos, sin importar que levantamos la institución política vino a vender la causa, no sé a quién, pero vino a vender la causa para imponer a su gente; nos quitaron los Distritos 01, 04, 05, 06, 07, 08 y 11, así como las Alcaldías de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní para poner a su gente”, afirmó.

Aseguró que en lo que pudo María de la Cruz Magariño Hernández defendió el proyecto y a la gente que lo forjó, pero al final no pudo hacer nada contra la ahora candidata a gobernador, de quien dijo no sabe ni su agenda o siquiera sí de verdad está haciendo campaña.

Lamentó la doble moral de Aguilera Silva, que por un lado se vende como pro vida, defensora de la vida y de la familia, católica y de buenas intenciones, pero del otro lado “impulse la corrupción y la imposición de candidatos, demuestra la clase de persona que realmente es”, completó.

Pech Bojórquez aseguró que, al avanzar la campaña, se evidenciará quien compró al PES y con qué camiseta juega su candidata, por ahora, anticipó que el Nicté-Ha Aguilera sepultó todas las posibilidades que tenían de hacer un buen trabajo en la elección de este año.