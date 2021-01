Pedir “licencias temporales” es legal pero irresponsable: Miguel Sulub

Aunque es permitido pedir licencias temporales en varias ocasiones por parte de los Alcaldes, lo correcto es que si ya no se va a poder cumplir con la encomienda que se la ha dado por parte de la ciudadanía, en un acto de responsabilidad personal se debe solicitar una licencia definitiva. En este sentido, cada servidor público es depositario de la responsabilidad ciudadana y si fue electo para un cargo de elección popular, dependerá de su responsabilidad dejar el cargo o estar de forma intermitente, dijo el abogado y ex Diputado federal, Miguel Ángel Sulub Caamal.

Respecto a los Alcaldes de Campeche y de la Álvaro Obregón, quienes han pedido licencias temporales, el de Campeche ya por segunda ocasión, para contender por la gubernatura de Campeche en lugar de pedir una licencia indefinida, lo que en el caso de los Ayuntamientos, un órgano colegiado donde se determinan tareas, cuando no hay una directriz estable si puede repercutir en este órgano de gobierno y afectar sus funciones.

Explicó que de acuerdo a la Constitución, es un derecho poder votar y ser votado siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la misma Constitución del estado pide, en el caso específico de la candidatura a gobernador, se señala que quienes estén ejerciendo un cargo público en su estado o en otros estados, estas personas si podrán cubrir el principio de posibilidad en su candidatura, siempre y cuando se separen del cargo 45 días antes de la elección.

“En este caso, el plazo máximo que tienen para separarse del cargo es hasta el 22 de abril, en el caso de quienes aspiren a ser candidatos a gobernador o para integrar algún Ayuntamiento o Junta local. En el caso de Diputados es de 90 días antes de la elección separarse del cargo en este caso sería el 8 de marzo el plazo máximo; en este sentido, si una persona está ejerciendo un cargo como integrante de algún Ayuntamiento, este establece licencias temporales que no pueden exceder más de 30 días o licencias indefinidas los que exceden por más de 30 días en términos estrictos y la ley no establece cuántas veces se puede pedir licencia temporal, sin embargo, esto qué quiere decir, que como la ley no lo establece una persona puede pedir más de una licencia temporal hasta por 30 días debiendo ser aprobado por los integrantes del Cabildo y puede regresar después de esos 30 días”, dijo.

Señalo que aquí también viene la responsabilidad con la que actúan los integrantes de Cabildo para valorar si realmente debería de concederse esa licencia temporal o lo que puede proceder.

Al final, comentó que pueden existir algunas lagunas que falten por legislar y eso estará a cargo de quienes integran el Congreso del Estado derivado de estas experiencias que se están teniendo, se pueda establecer a futuro para poner un tope de licencias en ley, pero también hay que señalar que es responsabilidad de como actúen los integrantes de Cabildo, pues ellos son los que tienen facultad para conceder o negar una licencia.