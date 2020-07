Pedro Tun, el orgullo del ampayeo campechano

Con 12 años de carrera en la Liga Mexicana de Béisbol, se ha convertido en un referente del ampayeo nacional

Cuando era pequeño, un día estando con mi abuelo le dije: “abuelo, cuando sea grande, voy a ser ampáyer profesional”, y se lo cumplí, además de mi profesión como maestro, trabajo cada seis meses en la Liga Mexicana como ampáyer profesional.

Esto lo declaró para El Sur de Campeche vía telefónica desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde reside ya hace varios años, el campechano Pedro Tun Lezama, quien es Licenciado en Educación Física y ampáyer profesional desde hace ya doce años, orgullosamente campechano.

A pesar de no haber practicado este deporte por mucho tiempo, si fue mucho una temporada cuando tenía catorce años, en la Liga que funcionaba en el campo de Mártires de Rio Blanco de Santa Lucia, le gustaba desde pequeño esta profesión de ampáyer, un objetivo que se propuso desde pequeño y lo logró, consolidándose como uno de los mejores hoy por hoy en la Liga Mexicana, orgullosamente Campechano.

– ¿Con la suspensión de la temporada 2020 de la LMB, que están haciendo los ampáyeres?

Nosotros nos mantenemos en contacto con la Liga Mexicana, tal y como lo hacemos cada semana, cuando hay béisbol, estamos haciendo video llamadas, es un constante contacto con la LMB, en ésta se reúnen todos los ampayers que sancionan en Liga Mexicana durante la campaña.

El objetivo de estas video llamadas cuando hay béisbol, es la de que todos demos a conocer ciertas situaciones que se viven en los partidos y de esta manera entre todos realizar algunos en esa situación que se plantea, además de que nos informan también de algunas cosas que se va a tener al inicio de semana como, por ejemplo, algún homenaje u otras cosas como algún cambio en las reglas, esto es propiamente por lo que tenemos las video llamadas cuando hay béisbol cada semana.

En esta ocasión que se suspendió la temporada, hacemos lo mismo, ahora se trata de reforzar los conocimientos de las reglas nuevas que se iban a aplicar en esta campaña y además reforzar las anteriores.

– ¿Cuáles son los cambios en las reglas que se tenía previsto aplicar en este 2020?

Bueno, van a haber dos reglas de que van a interferir en el partido, la primera de estas se reduce el número de visitas de jugadores a la loma de lanzar con el pitcher y de que el relevista no solo haga como en campañas anteriores que solo entra para lanzarle a un jugador o solo una pitcheada, ahora será obligatorio tirarles a tres rivales, para que pueda ser cambiado por otro.

La segunda regla es para que el pitcher, ya vieron que hay manager que solo traen a un relevista para tirarle a un bateador, ya sea zurdo o derecho y de inmediato los cambia, ahora no, este tendrá por obligación tirarles a tres rivales y esas dos reglas es lo que se está afinando.

¿Cómo logra combinar usted su trabajo de maestro con el de la Liga Mexicana?

Muy buena pregunta, mira por reglamento los maestros tenemos derecho todo el año de un permiso económico sin goce de sueldo por seis meses, eso es lo que yo hago, pido permiso cuando va a comenzar la Liga mexicana y cuando esta termina me incorporo a mi escuela y es precisamente seis meses los que tarda la LMB.

– ¿Esto ha hecho que definitivamente usted no puede sancionar en liga del Pacífico maestro?

Sí, así es, no quiero perder la plaza de maestro de educación física, no sé cuánto tiempo puedo estar en el béisbol, espero que muchos años más, pero quisiera tener mi plaza para estar activo.

– ¿Pero sí ha recibido usted invitaciones por parte de la Liga Mexicana del Pacífico para ir a trabajar?

Yo ya trabajé en Liga Mexicana de Pacifico, me tocó gracias a Dios debutar en Liga Mexicana de Béisbol de verano en el 2008, esa misma temporada fui a trabajar a la Liga del Pacifico, así que trabajé todo el año béisbol.

Al año siguiente en el 2009, vuelvo a trabajar en Liga Mexicana y me invita la del Pacífico y ya no voy, el motivo, se me dificulta por lo de la escuela, además de que los seis meses estamos viajando mucho, casi no veo a la familia y estar así los otros seis meses, iba a ser muy complicado además de la escuela, así que lo platico con la familia y decido solo trabajar en Liga Mexicana.

– ¿Dónde nace profe y cuántos años tiene actualmente?

Yo tengo 41 años, nací exactamente en Seybaplaya, mi familia es de Sihochac de La Joya, Champotón, cuando iba a nacer mi abuelo llevó a mi mama con la mejor comadrona de la región que vivía en Seybaplaya y nazco ahí, pero mi niñez fue en Sihochac.

Posteriormente nos trasladamos con mi mamá y mis abuelitos a Campeche, ahí estudié la primaria en la López Mateos y Maestros Campechanos, la mitad en cada una de estas, la secundaria la cursé en la Prevo y luego estudié en el Cet del Mar, ahí es cuando me comienzo a involucrar en el béisbol, ya que como estudiaba en la tarde, terminando las clases nos íbamos a ver los partidos del béisbol en el estadio cuando era el Venustiano Carranza.

Cuando terminé mi prepa en el Cetmar me vine a Mérida, Yucatán, a estudiar la carrera de maestro de educación física, el que combiné con el deporte que practicaba que era el atletismo.

Cuando termino mi estudio de maestro de educación física, me fui a trabajar a Ciudad del Carmen, estuve dando clase dos años en el Cet del Mar de la isla.

– ¿Cómo es que surge la oportunidad de ser ampáyer de Liga Mexicana?

Mira, en una ocasión checando la página de la Liga Mexicana, veo que dice que hay una oportunidad de ir a probar, había una leyenda que decía, quieres ser ampáyer profesional y te mostraba un correo electrónico, así como unos números para hablar, no lo pensé mucho y que mando mi currículo.

Y días después me llega la invitación para que yo fuera a presentar la prueba, fue tal impacto que tuvo la noticia en mí, que estuve pensando, voy o no voy, pero finalmente dije no sí, sí, voy y fui a probarme y me quedé, esto fue en el 2007, en el 2008, debuté en Liga Mexicana de verano y del pacifico.

– ¿Usted tenia noción de lo que era el béisbol o de ampáyer?

Para nada, yo no jugué béisbol, más que una temporada cuando tenía 14 años, en las ligas que funcionaban en Santa Lucía en Mártires de Rio Blanco, pero sí iba a los campos, a mi familia le gusta mucho el béisbol.

Además, imagínate tener el Venustiano Carranza frente a la escuela, todo eso me fue involucrando, me acuerdo, no sé porqué, pero en una ocasión le dije a mi abuelo, abuelo, algún día voy a ser ampáyer profesional y se lo cumplí.

– ¿El trabajo de ampáyer es difícil?

La verdad sí, difícil no para ti, solo que es muy observado, el margen que tenemos nosotros de errores deben de ser mínimos, más cuando este puede repercutir en un partido, debemos de sacar el partido lo más limpio posible, en la televisión la gente tiene la oportunidad de ver la jugada infinidad de veces, nosotros no

Lo importante es que te guste, ser objetivo al cien por ciento, estar concentrados al cien, los que no son ampáyers nos dicen, la verdad que su trabajo es difícil, pero se trata de que si lo hacemos es porque te gusta, además de que te pagan.

– ¿Cómo reacciona o qué piensa el ampáyer cuando los insultan desde las gradas?

El ampáyer está expuesto a que el público en muchas ocasiones les diga groserías, pero yo en lo particular me concentro al cien por ciento

Cuando uno sale al home o cualquiera otra de las almohadillas debes de concentrarte al cien, así dejas de percibir lo que se escucha en las gradas, yo no escucho ni pongo atención, porque estoy más concentrado en lo que se vive en el campo de juego, porque un lanzamiento a otro puede cambiar el partido entonces lo que se grita no se percibe yo lo particular no porque mi atención está en el juego.

– En los doce años como ampáyer, ¿ha habido alguna llamadas de atención para para usted por parte de la Liga Mexicana?

En toda mi carrera, solamente en una en una ocasión tuve una llamada de atención por haber expulsado a un manager, estábamos en Durango en una situación de expulsión, pero hay que seguir cientos protocolos que no apliqué y bueno ese fue el motivo.

Con los jugadores, manager o directivos no he tenido problemas, es cierto que al calor del partido hay roces como en cualquier parte, pero al otro día, como si no hubiera pasado nada.

Han existido las apelaciones, pero nos vamos a la repetición y la mayoría de las veces, los ampáyers tienen la razón, lo que viene a dar confianza a nuestro trabajo.

– ¿Cuándo trabaja aquí en su tierra, como se siente, hay presión?

Sí, trabajar en tu estado, donde tú naciste, te hace llegar con más concentración, con el objetivo todavía de hacer tu trabajo mejor que otro día, mi intención es hacer bien las cosas antes mis amigos campechanos, en la tierra donde nací.

Es una responsabilidad muy grande, pero para eso me preparé, trato y he logrado sacar los partidos sin problemas, a todos ustedes les ha constado, hay que ser objetivos, que no nos gane el apasionamiento, concluyó diciendo el ampáyer campechano Pedro Tun Lezama.