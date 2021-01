Peligrosa aglomeración de maestros en la aplicación de vacuna contra el Covid

ES C Á R C E G A . – S i n guardar la sana distancia entre sí, peligrosamente aglomerados y algunos con la duda de que si alcanzarían o no las vacunas para todos, transcurrió ayer en esta ciudad la primera fase de inoculación del fármaco para combatir el Covid-19 a maestros de nivel básico, en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Entre los maestros que acudieron ayer por la mañana a la clínica en mención, hubo quienes se quejaron de que sólo se haya habilitado una sede para la aplicación de la vacuna, pues previamente se había informado desde el Gobierno Federal que en Escárcega se aplicarían las vacunas en las escuelas secundarias “José Vasconcelos Calderón” y Técnica No. 02.

En total, según se indicó, este día se aplicaría un total de 210 dosis de la vacuna, lo que representa apenas un 18 por ciento de las dosis necesarias para inmunizar a una plantilla aproximada de mil 200 maestros de nivel básico en la región, aunque se tiene previsto que se programe la aplicación de más fármacos, pues algunos maestros tienen cita para este domingo.

La indicación que recibieron los maestros es que debían sacar cita por medio de una página web del Gobierno Federal, la cual les arrojó que la sede para la primera aplicación de la vacuna sería la clínica ISSSTE, donde se observó que, a pesar de los esfuerzos para organizarlos, se mantuvieron peligrosamente juntos, mientras esperaban turno para ser inmunizados.