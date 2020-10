Pemex arrastra fuerte deuda con el sector hotelero

Difícil superar la crisis, mientras la petrolera y las empresas que le trabajan no paguen, asegura Ana del Carmen Ongay

Petróleos Mexicanos y las empresas que le trabajan siguen adeudando fuertes sumas a los empresarios hoteleros de Ciudad del Carmen, mientras la petrolera mexicana no pague los contratos que debe, la crisis para el sector hotelero continuará, señaló Ana del Carmen Ongay Reyes, empresaria carmelita.

Lo único que está ayudando a mitigar la crisis económica es el cambio de guardia cuando hay mal tiempo, pero si la empresa o compañía no pagan, si Pemex no liquida, se arma una cadena que afecta a todo el mundo y a todo esto hay que sumarle que la gente no está haciendo viajes de turismo a ningún lado por temor a contagiarse, sobre todo que no hay empresario que pueda amortizar un crédito de hasta 100 días, informó la empresaria turística Ana del Carmen Ongay Reyes.

El que se haya determinado el semáforo de color verde en el Estado no es un aliciente para el sector hotelero y se espera que conforme pasen los días el panorama vaya mejorando siempre y cuando no se dé un rebrote de esta terrible enfermedad, de lo contrario sería el acabose del municipio.

“No es la falta de apoyo ni tampoco es la culpa por parte del gobierno, se trata de una cuestión, donde todos tenemos que cuidarnos y salir adelante entre todos”, puntualizó.