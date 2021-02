Pemex debe aclarar deuda con empresas

El Movimiento Nacional por la Esperanza amenaza con ejercer presión para que la empresa petrolera dé la cara y explique los motivos por la falta de pago a proveedores

Para el presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, Gustavo de Jesús Novelo Torres, es importante que Petróleos Mexicanos (Pemex) realice algún comunicado a los empresarios locales para informarle que ha sucedido con el adeudo millonario que tiene desde hace varios meses y si es cierto que las grandes empresas son las que no pagan.

Hasta el día de hoy Pemex no ha salido a dar una postura, creo que si se tienen las pruebas o lo que se comenta es salir y decir: tenemos tantas empresas contratadas en el área de Carmen o en la Península de Yucatán, como quieran definirlo, aquí están los proveedores, aquí están nuestras empresas contratadas y aquí están los pagos. Pero no lo hacen, a nosotros lo que nos dicen ellos es que Pemex es el que no paga, ya no sabemos ni a quién creerles o que hacer”, expuso.

“Entonces, en ese contexto el área de comunicación de Pemex para eso existe y toda empresa debe tener evidentemente la responsabilidad de dar a conocer esta información a sus proveedores, sobretodo que ha habido hasta exhortos en el Congreso del Estado, intervención del gobierno estatal y hasta donde sabemos no hay ninguna respuesta formal, ni de Pemex ni de estas empresas”.

Asimismo consideró que deberán sostener reuniones con las empresas proveedoras, así como con los representantes de Pemex, para que exista una mediación y se aclare de una vez el problema de la falta de pagos, además que advirtió que si continúan las negativas para sacar adelante el problema de los pagos recurrirán a otras instancias y hasta de detener las labores para generar presión.