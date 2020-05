Pemex falla con sus empleados, exige legisladora ser estrictos y no fallarle a Carmen porque ya son muchos muertos y más contagiados

La diputada federal del PES, Irasema Buenfil Díaz, realizó un exhorto al director de Pemex, Lic. Octavio Romero Oropeza, a que se tomen medidas más estrictas en el control de contagios de Covid 19 entre los trabajadores de Pemex en la Sonda de Campeche, esto a raíz del aumento de muertes por esta enfermedad que ya asciende a 38 víctimas en el gremio petrolero.

Pemex le ha fallado a sus empleados, a esos técnicos mexicanos del que el presidente López Obrador está orgulloso, informó la diputada federal por Morena Irasema Buenfil, que ante tantos muerto en la empresa (38) por contagio de Covid-19, determinó usar su fuero y facultades de legisladora para gestionar ante las autoridades respectivas y exhortar a Petróleos Mexicanos a ser responsable con sus empleados.

“No se está aplicando adecuadamente el sistema Pemex-SSPA, violando la fase de sistematización basado en las 12 mejores prácticas internacionales entre los que se encuentra el Subsistema de la Administración de la Salud en el trabajo, lo que ha conllevado al incremento de contagios entre trabajadores y por ende se extiende la pandemia a sus familias”, acusó la legisladora carmelita.

Aunque señaló que aún no le dan respuesta a la solicitud hecha al Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, la diputada federal Irasema del Carmen Buenfil Díaz, fue muy puntual en expresar los motivos para enviarla, “es para que volteen a ver a Carmen porque esto se está saliendo de las manos de todo mundo. Tenemos una lista del día de ayer de 38 fallecidos por Covid-19”, subrayó.

En entrevista para El Sur, enfatizó que es un asunto alarmante el que se está viviendo en las plataformas, que va en perjuicio no solo de quienes enferman sino de las familias de los trabajadores, y por ello, puntualizó, es necesario que Pemex implemente medidas más rigurosas de seguridad sanitaria como la sanitización correcta en las plataformas, que permitirá coadyuvar a la integridad y salud de los empleados que laboran en estos espacios y evitar la propagación del virus.

“Estas personas llegan a sus hogares y si no tienen las medidas adecuadas y el cuidado adecuado, contagian a sus hijos, a su esposa, a su mamá, a quien tengan cerca. Y eso es problema para todos, porque los contagios continúan”.

Precisó que los contagios se han dado en las plataformas porque las medidas de control no se hacen con la debida seriedad, “al subir a las plataformas, les preguntan si han tenido temperatura y contestan que no, porque tienen miedo que al decir la verdad no puedan trabajar y no tengan dinero para darle de comer a sus familias”, indicó.

Significó que PEMEX debe ponerle más seriedad al asunto, porque son vidas humanas las que se están perdiendo, “y algunos suben sanos y cuando bajan ya tienen el contagio. Por eso, estoy pidiendo por favor que saniticen las plataformas, continuamente para que estén limpias. Porque de todas maneras ahí no se guarda la distancia, pues en determinado momento se juntan todos en el comedor, o se juntan a la hora de dormir, etcétera, y el aire que circula en las plataformas es el mismo que les llega a todos, es por eso que hago la petición al Director de Pemex”, reiteró.

Comentó que Buenfil Díaz que estaba esperando un tiempo prudente, después de la reunión entre el Gobernador Carlos Miguel Aysa González y el Director General de Pemex, hace dos semanas, para enviar dicha misiva, con copia a las autoridades de Salud, Trabajo y Previsión Social, y al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

-Estaba esperando a que esto sucediera, porque cada quien debe hacer su función. La mía no es checar ese asunto. Pero, debido a tantos muertos, las familias de los muertos aquí en Ciudad del Carmen, resulta que la mitad de la población son primos del que fallece y la otra mitad, son primos de la viuda. Todo mundo se conoce, todo mundo se lleva, entonces, esto está afectando a la sociedad de Carmen y no solo de aquí sino de otros municipios del Estado, y de otros estados. Por eso pido a las autoridades de Salud, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos debemos enfocarnos porque es un problema al qué hay que darle solución, de eso se trata – recalcó.

