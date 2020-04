Pemex no acata disposiciones por la contingencia

Después de que la Dirección General decretara la fase de máxima urgencia, no se ha emitido ninguna orden para desalojar al personal de plataformas

Han transcurrido 24 horas desde que la Dirección General de Petróleos Mexicanos ordenara la fase cuatro o de máxima urgencia debido a la epidemia de coronavirus en el país, pero todo indica que las acciones tomadas solo son de dicho y no de hecho, pues la Subdirección de la Región Marina Suroeste no ha emitido ninguna orden para desalojar al personal no esencial para las operaciones diarias.

Las empresas navieras con lanchas de transporte de personal y las compañías de servicios aéreos del helipuerto no han recibido notificación para que se inicie con el traslado de los obreros desde las 250 plataformas marinas de la Sonda de Campeche y litoral de Tabasco, hacia los puertos de Dos Bocas e Isla del Carmen, trabajadores a bordo denuncian que esto los pone en peligro.

La orden expresada en papel, queda claro que no se acata, en las instalaciones de la petrolera nacional solo debe asistir el 10 por ciento de quienes realicen trabajos administrativos, 25 por ciento de quienes realicen labores de campo -principalmente los destinados a supervisión- y el 40 por ciento de su personal operativo.

En todas las unidades de exploración, perforación, producción, transmisión y habitacionales hay un promedio de 19 mil obreros trabajando, de los cuales nueve mil son trabajadores directos de Petróleos Mexicanos y 10 mil 250 obreros petroleros de compañías, estos últimos realizan trabajos secundarios o no esenciales por lo que ya debieron bajar al puerto Isla del Carmen.

Se espera que los directivos locales de Pemex acaten la orden que se emitió desde la noche del domingo para minimizar el número de trabajadores en cada sección que conforma Pemex, desde oficinas centrales, planta de nitrógeno, plataformas marinas y patios de trabajo.