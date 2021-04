La falta de pago por parte de la empresa petrolera, golpea a las empresas de toda la región, que sostienen una dura lucha para sostener a su personal, asegura Virgilio Ruiz

El empresario carmelita Virgilio Ruiz Isasi, señaló que Pemex sigue afectando la economía a nivel global en Ciudad del Carmen por la falta de pagos y recalcó que este hecho afecta a Carmen y toda la región.

Ruiz Isasi dio a conocer que trabajo si hay y que incluso en el tiempo de la pandemia se logró mantener, pero el flujo o pagos son los que no hay y varias empresas están batallando para sobrevivir a raíz de ese problema.

Exhortó que es urgente qu en Carmen se regularice el pago a proveedores, porque cuando empezó la crisis por la pandemia se dieron muchos despidos y ajustes en todas las empresas, en cambio en su empresa sus empleados sí mantuvieron su sueldo y no hubo despidos, aunque estuvieron trabajando en casa con el famoso “home office”, de esta manera se logró mantener al personal.

“La mayoría de los empleados llevaba ya varios años laborando y no podían ser despedidos, pero además la crisis sigue estando muy fuerte y ellos no pueden quedarse sin empleo porque tienen familias, además que no han recibido ningún apoyo del gobierno”.

Ruiz Isasi espera que se recuperen de la situación en las que se encuentra Pemex, pero destacó que el gobierno debe buscar una manera de apoyar y reactivar la economía en la isla.