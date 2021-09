Pemex solo causó daños a la pesca

Los apoyos otorgados por la paraestatal no son suficientes para pagar los daños ambientales ocasionados al ecosistema, asegura Antonio Hernández

A poco más de tres décadas que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó a Ciudad del Carmen para establecerse, así como extraer hidrocarburo en la Sonda de Campeche, Antonio Hernández Pérez, de oficio pescador, denunció que Pemex restringió las áreas de pesca para los ribereños y de altura, sin embargo, a pesar de los apoyos que otorgó al Gobierno del Estado, no es suficiente para pagar los daños ambientales que ocasionó en el ecosistema natural, al igual que éste sector afectado.

Uno de los problemas principales observados en las costas del Golfo de México, comentó, es la devastación del mangle y otros árboles de la región, que son oriundos de esta localidad, además son cortados sin el consentimiento de las autoridades federales, pero éstos poco ó nada hacen al respecto. También en fechas pasadas detectaron manchas de petróleo en aguas nacionales y las autoridades dicen que no son contaminantes y que es aceite de los buques que transitan por el lugar, cuando que la realidad es otra y para colmo algunas especies de escama mueren, sin que salga a la luz pública.

Reiteró que en su momento pescadores ribereños y de altura fueron marginados de sus áreas de pesca, de los que se mencionó que fueron cinco mil metros a la redonda de las plataformas.

También poco a poco se abarcó otras zonas y por eso que en estos tiempos para las personas dedicadas a esos trabajos les es más fácil buscar otro empleo que seguir mendigando lo que otorga Pemex año con año, que son 15 millones de pesos, pero que ahora es entregado en especies.

Asimismo recordó que las autoridades de Pemex cada año en las reuniones con ambos sectores, siempre les mencionaban que no hay dinero o el presupuesto se recortó para este año, el cual no puede ser posible, sobre todo que se habla del único Estado de la República Mexicana en el que se extrae el mayor porcentaje de hidrocarburo, además que no se le toma en cuenta y en estas fechas los sueldos están por los suelos y encima de todo se le nombró “Campeche Zona Petrolera”, cuando que solo es de nombre.