Pemex y Marinsa están enfrentados

Desde 2009 la petrolera mexicana ha realizado por lo menos una docena de demandas contra la empresa de Lourdes Solís Sierra

Los problemas de Petróleos Mexicanos con Marinsa de México no son exclusivos del área operativa, sino también en el rubro legal, desde 2009 la petrolera mexicana ha realizado por lo menos una docena de demandas en contra de esta empresa propiedad de la ex panista y ex priista, Lourdes de los Ángeles Solís Sierra y que maneja su hijo José Luis Zavala Solís.

Diversas áreas de Pemex han demandado a Marinsa desde 2015, tal es el caso de la Subdirección Jurídica de Control de Procesos y Proyectos con el expediente 32/2015, Gerencia Jurídica Región Sureste con el expediente 187/2016 y la Gerencia de Soporte Técnico y Administración de Contrato con el expediente 19/2019, mientras que la empresa ha demandado a la petrolera en poco más de cinco ocasiones.

Pero este problema no es exclusivo de Pemex, pues otras empresas del ramo petrolero se han enfrentado en los tribunales contra la filial de Grupo Cemza, la más reciente fue Perforadora Central con el expediente 82/2020, antecedida por Airmar Transportes Internacionales con los expedientes 180/2017 y 317/2017, Logística Maritima Mexicana con el expediente 111/2009 y Servicios Marítimos Dos Bocas con el expediente 45/2008.

Pero fuera de los tribunales no cambia el panorama para la familia Zavala, pues una de las denuncias crecientes alrededor de la petrolera es que se están deteniendo los pagos a contratistas, excepto a Marinsa que se convirtió en una de las empresas más favorecidas de la gestión de Octavio Romero, pues aseguraron que María de la Luz Zarza Delgado, directora jurídica de Pemex, ordenó pagar todas las facturas atrasadas a Marinsa.

En el documento se detalla: a la fecha el consorcio ha cumplido con las obligaciones a su cargo, razón por la cual y habiéndolo ya comentado con los titulares de las áreas, les comunico que deberán realizar todas las acciones, actividades o actos necesarios que den cumplimiento a los acuerdos asumidos por parte de Pemex Exploración y Producción.

En el caso del contrato 421004833, relativo a los “Servicios de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación de pozos con apoyo de un barco procesador”, Paquete XVI (Embarcación Go Canopus)”, el monto de las penas convencionales debe ser cuantificado hasta la fecha en que se puso a disposición de PEP dicha embarcación.

El barco que fue asegurado por la Secretaría de Marina por el supuesto delito grave de huachicol en mayo de este año y que misteriosamente fue liberado hace un mes a pesar de que se continúa con el proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la República.