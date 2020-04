PEP instala retén en Villacabra

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, se mantienen vigilando las diversas colonias de la ciudad, donde exhortan a ciudadanos a mantenerse en su hogar evitando algún delito como el robo.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública en su departamento preventivo, se dispusieron a recorrer diversas colonias en horas de la madrugada, donde al llegar a la calle Villacabra, se percataron de un excesivo tráfico con dirección a la Santa Lucía.

Ante el hecho los uniformados procedieron a revisar a los motociclistas que circulaban, donde revisaban el número de serie, así como la documentación de los ciudadanos esto para evitar que exista alguna orden de aprehensión o cuentas pendientes con las autoridades.

Asimismo exhortaron a los ciudadanos a retirarse a su domicilio si no tenían motivos para salir, argumentando que la situación sanitaria que está ocurriendo no hay que tomarlo a la ligera, en dicho sector se retiraron hasta las 3:00 horas de la madruga, donde no localizaron ninguna irregularidad.